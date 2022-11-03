Лендліз і не тільки. Представниця Держдепу розповіла про механізми постачання зброї Україні

Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід запевнила, що підтримка України Сполученими Штатами триватиме

Ленд-ліз для України, який набув чинності на початку жовтня, є одним із багатьох інструментів допомоги від Сполучених Штатів Америки. Про це розповіла помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Я думаю про ленд-ліз як один інструмент у наборі інструментів, а у нас є багато інструментів, і ми використовуємо їх сьогодні. Як я вже згадувала, ми вже виділили близько $18 млрд у вигляді військової допомоги, і ми відправляємо її вам різними способами. У нас є те, що називається президентськими повноваженнями щодо вилучення запасів (drawdown authority – ред.)», – розповіла вона.

Донфрід пояснила, що такі повноваження президента дозволяють вилучати військову техніку зі складів та відправляти до України. За її словами, цей процес відбувається майже негайно.

Крім того, помічниця держсекретаря США розповіла про ще два механізми, якими користуються американці для постачання озброєння Україні.

«Через закон про додаткові асигнування для України, де ми схвалюємо виробництво обладнання, яке надходитиме в Україну. Тож там більш тривалий термін. Крім того, у нас є іноземне військове фінансування, що є ще одним способом надання озброєнь», – сказала Донфрід, зазначивши, що США намагаються використати якнайбільше механізмів, щоб бути корисними для України.

Карен Донфрід також зазначила, що у Республіканській та Демократичній партіях США надзвичайно підтримують Україну у війні проти Росії, хоч іноді й звучать голоси проти. Вона запевнила, що після виборів до Конгресу підтримка збережеться.

«Є одне питання, з якого є надзвичайна двопартійна підтримка, – і це підтримка України з боку США у цій війні. Конгрес США схвалював законопроєкт про додаткову підтримку України, візьміть другий - 40 мільярдів доларів допомоги, сильна двопартійна підтримка», – сказала вона.

Донфрід визнає, що іноді звучать голоси тих, хто сумнівається в підтримці України, але вважає це нормальним. США поляризовані з багатьох питань.

«Ви бачите, що більшість членів Конгресу голосують за підтримку України. Отже, я вважаю, що це продовжиться, тому що ці члени Конгресу представляють американську громадську думку», – сказала помічниця голови Держдепу.

За словами американської чиновниці, є повна ясність – що правильно та неправильно у цій війні. Люди вірять, що українці воюють за принципи, в які вірять американці.

«Ми, американці, хочемо жити у світі, який базується на правилах. Так що так, ця битва фундаментальна за Україну, але вона також і за той світ, в якому ми хочемо жити», – підсумувала Донфрід.

Нагадаємо, 1 жовтня набув чинності історичний закон США про лендліз для України.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

Міністерство оборони США нещодавно підготувало новий пакет військової допомоги Україні на суму $275 млн.