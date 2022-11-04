Військова допомога США: Резніков анонсував хороші новини

Олексій Резніков: «Ми почуємо приємні новини – я їх уже знаю, але почекаємо»

Сьогодні, 4 листопада, Білий дім оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, в якому одним із головних компонентів будуть засоби протиповітряної/протиракетної оборони. Це на брифінгу повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Думаю, сьогодні ми почуємо про оголошення нового пакету допомоги Україні від США. Це буде за підписом президента Байдена … Ми почуємо приємні новини – я їх уже знаю, але почекаємо», – сказав він.

Глава Міноборони уточнив, що на останній зустрічі антипутінської коаліції у форматі Рамштайн «усі почули, що наш пріоритет №1 – ППО/ПРО».

«Наші партнери це дуже добре зрозуміли, і вони налаштовані насамперед на посилення захисту нашого неба. Це і нові системи Hawk (MIM-23)... Nasams вже в дорозі з підготовленими нашими екіпажами. Також ми отримаємо систему Crotale від наших французьких партнерів», – уточнив Резніков.

Міністр додав, що зараз «допрацьовується» питання постачання інших систем з інших країн. Він також зазначив, що у новий пакет увійде партія боєприпасів для ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, системи боротьби з безпілотниками, а також безпілотники для розвідки та коригування вогню артилерії.

Резніков підкреслив, що плани допомоги партнерів розраховані не лише на коротко- та середньострокову перспективу, а й на роки вперед.

Нагадаємо, 27 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перші системи протиповітряної оборони Nasams будуть передані Україні, як очікується, на початку листопада. Наразі українські військові тренуються використовувати ці системи. Загалом США пообіцяли надати Україні вісім систем протиповітряної оборони Nasams.

Також раніше стало відомо, що Велика Британія поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів Nasams.

Газета The Washington Post раніше повідомила, що у Вашингтоні не задоволені повільними темпами фінансових надходжень в Україну від країн Євросоюзу, які не дотримуються зроблених раніше обіцянок.

Помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід розповіла раніше, що лендліз для України, який набув чинності на початку жовтня, є одним із багатьох інструментів допомоги від Сполучених Штатів Америки.