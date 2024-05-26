Удар по «Епіцентру» у Харкові: Зеленський закликав партнерів ухвалити важливе рішення

Зеленський сказав, що знищити терористичну силу – це суто політичне рішення, яке потрібно ухвалити

Багато лідерів, представників держав і міжнародних організацій, громадських діячів висловились зі співчуттям Україні та Харкову

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів ухвалити рішення, що дозволить превентивно атакувати точки концентрації російських військ. Про це він сказав у вечірньому зверненні.

«Увесь день сьогодні в Харкові триває розбір завалів на місці влучання російських бомб по гіпермаркету – будівля вщент згоріла. Станом на цей час відомо про загибель 14 людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загальна кількість загиблих може бути більшою – після пожежі потрібні ще додаткові експертизи, додаткова робота, щоб дати повну інформацію про загиблих. Кількість поранених – понад 40. Кожному надається необхідна допомога», – розповів президент.

Зеленський додав, що багато лідерів, представників держав і міжнародних організацій, громадських діячів висловились зі співчуттям Україні та Харкову, засудили російський терор. І важливо, щоб таке засудження привело до цілком справедливих наслідків.

«Щоб нарешті в нас з’явилось достатньо систем ППО для захисту України, наших міст. І щоб у партнерів з’явилась достатня рішучість для превентивного захисту від російських терористів так, як били б по будь-яких інших терористах – знищуючи їх до того, як вони почнуть знищувати життя. Ми бачимо кожну точку концентрації російських військ. Знаємо всі райони запуску російських ракет і бойових літаків. Знищити цю терористичну силу, а отже, врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни – це суто політичне рішення. Рішення, яке потрібно ухвалити», – сказав президент України.

Він також зазначив, що Україна буде працювати з партнерами, щоб прискорити та збільшити постачання F-16, що додасть захисту і від терористичних ударів по наших містах, і від тиску російської армії на фронті.

Нагадаємо, Росія в суботу, 25 травня, завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Крім того, близько 19:00 25 травня росіяни завдали чергового удару по центру Харкова, влучивши в район щільної житлової забудови. В обласній прокуратурі зазначили, що під час другого російського ракетного удару в центрі міста постраждали 25 людей, серед них – 14-річний хлопець.