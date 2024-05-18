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Зеленський оцінив перспективи нового контрнаступу ЗСУ і назвав умову

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський оцінив перспективи нового контрнаступу ЗСУ і назвав умову
Аби перейти у наступ, необхідно стабілізуват иситуацію на фронті
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Президент заявив, що необхідно відповідним чином укомплектувати бригади

Україна має перспективи для нового контрнаступу. Але спочатку потрібно стабілізувати фронт та зупинити наступ Росії. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю AFP.

«Є перспективи. Для цього треба передусім стабілізувати ситуацію на фронті. Зараз вона нестабільна. Зараз їх черга. Їх треба зупинити. Ми їх зупинимо, і потім треба мати відповідну укомплектованість бригад, щоб розраховувати на наступні кроки, контрнаступальні тощо», – заявив глава держави.

На питання про те, чи буде контрнаступ ЗСУ у 2025 році, Зеленський відповів: «Не можу сказати. Але знаю (коли буде, – ред.), але не можу (сказати, – ред.)».

Нагадаємо, після отримання від Сполучених Штатів військової допомоги на суму 61 мільярд доларів Україна планує піти у новий контрнаступ у 2025 році. 

Також командир 93-ї бригади ЗСУ попередив українців про загрозу

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Теги: Володимир Зеленський президент фронт черга наступ контрнаступ

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