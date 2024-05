Аналітики ISW оцінили, на яку відстань від кордону окупантам вдалося просунутися на Харківщині (карта)

Армія РФ змогла досягти тактичного наступу на півночі Харківщини

На півночі Харківської області темп наступальних операцій російських військ продовжує знижуватись після того, як вони спочатку захопили райони, які були менш захищені. Ворожі сили змогли просунутися вглиб регіону не більш ніж на вісім кілометрів від державного кордону. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW). Аналітики зазначили, що навіть така відстань дозволяє окупантам із території РФ завдавати артилерійських ударів по українських позиціях.

Напередодні президент України Володимир Зеленський та військові заявили, що Сили оборони частково стабілізували ситуацію на півночі Харківщини. Представник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин повідомив, що ворог намагається досягти тактичних успіхів у районі Лук'янців і Вовчанська, щоб створити плацдарми для майбутнього наступу, але українські контратаки, артилерійські й дронові удари не дозволяють російським силам закріпитися там.

Представники Харківської обласної військової адміністрації 15 травня заявили, що постійні російські обстріли не дозволяють захисникам встановлювати укріплення в межах трьох-п'яти кілометрів від кордону з РФ. За їхніми словами, перша та друга лінії української оборони були побудовані на відстані близько 12-13 км та 20 км від міжнародного кордону відповідно.

В ISW оцінюють, що російські сили наразі просунулися не більш ніж на вісім кілометрів від кордону на півночі Харківської області. Але так підрозділи армії агресора, що діють у РФ, можуть легко завдати артилерійських ударів по українських оборонних позиціях поблизу кордону.

«А заборони Заходу на використання наданих ним систем озброєння для ударів по тилах Росії за кордоном роблять потенційні стаціонарні українські оборонні позиції біля кордону вразливими і, можливо, незахищеними», – припустили аналітики.

Вони додали, що з 10 травня армія РФ змогла досягти тактичного наступу на півночі Харківщини в районах, де українські сили «навмисно не створювали» значних оборонних ліній. Вважається, що нині окупанти віддають пріоритет створенню анонсованої диктатором «буферної зони», а не глибокому проникненню в область.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

До слова, на Харківському напрямку наразі точаться важкі бої – для збереження життя та уникнення втрат наші оборонці перемістились на більш вигідні позиції. Водночас ворог перебуває під постійним вогневим контролем Сил оборони та не має можливості закріпитися.