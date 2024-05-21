Коли союзники зважаться на передачу Україні семи систем Patriot: Зеленський назвав дати

Зеленський припустив, що рішення (про передачу Patriot) може бути ухвалено, коли лідери НАТО зберуться на саміт у Вашингтоні

Президент закликав НАТО надати більше винищувачів F-16, а також систем ППО Patriot

Рішення про передачу Україні семи систем Patriot може бути ухвалене на саміті НАТО у Вашингтоні. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє The New York Times.

Президент знову закликав НАТО надати більше винищувачів F-16, а також систем ППО Patriot.

За його словами, Україні потрібно багато систем Patriot, але вона погодиться на сім штук для захисту регіонів, що мають ключове значення для національної економіки та енергетичного сектора.

Видання пише, що Зеленський припустив, що рішення (про передачу Patriot) може бути ухвалено, коли лідери НАТО зберуться на саміт у Вашингтоні в липні.

«Ви вважаєте, що це занадто багато для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні? За країну, яка сьогодні бореться за свободу і демократію в усьому світі?», – поставив запитання президент України.



Україна гостро потребує систем ППО, які можуть знищувати балістичні ракети. Тому українські офіційні особи на постійній основі закликають до передачі Україні систем Patriot.

Нагадаємо, під час зустрічі Зеленського з міністеркою закордонних справ Німеччин и Анналеною Бербок сторони обговорили спільну ініціативу міністрів закордонних справ та оборони Німеччини з пошуку додаткових систем Patriot та інших систем ППО для нашої країни. Також ішлося про те, що українське небо вже невдовзі можуть захищати додаткові зенітно-ракетні комплекси з ФРН.

Як повідомлялося, Україна може отримати від НАТО ще шість систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Канцлер Німеччини розповів, що партнери по НАТО можуть поставити Україні шість систем Patriot, крім вже переданої Німеччиною.

Також Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.