Перегляд «інавгурації» міжнародного злочинця стане обовʼязковим для учнів, бюджетників й інших верств населення

Російські загарбники хочуть змусити жителів окупованих території дивитись онлайн-трансляцію так званої «інавгурації» російського диктатора Путіна. Про це інформує Центр національного спротиву.

«Терористи з Кремля беруть з Північної Кореї не лише снаряди, а й передовий досвід культу особистості. 7 травня у Москві влаштують циркову виставу під назвою «інавгурація президента РФ», перегляд якої буде обовʼязковим для мешканців тимчасово окупованих територій», – заявили в Нацспротиві.

Як стало відомо, у школах, комунальних підприємствах, площах населених пунктів будуть встановлені екрани з трансляцією масової пропаганди. Перегляд «інавгурації» міжнародного злочинця стане обовʼязковим для учнів, бюджетників й інших верств населення.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив про можливість посилення мобілізації росіян після проведення президентських виборів у РФ.

До слова, Росію в майбутньому можна передати та довірити таким людям, як нинішні «герої СВО». Про це президент країни-агресорки Володимир Путін заявив під час нещодавнього оголошення послання до Федеральних зборів. За його словами, саме російські військові, які брали участь у російсько-українській війні, повинні займати провідні позиції в державі.