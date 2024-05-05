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На окупованих територіях росіяни хочуть змусити людей дивитись «інавгурацію» Путіна

Катерина Іванова
glavcom.ua
На окупованих територіях росіяни хочуть змусити людей дивитись «інавгурацію» Путіна
Чергова «інавгурація» російського диктатора відбудеться вже за декілька днів
фото з відкритих джерел

Перегляд «інавгурації» міжнародного злочинця стане обовʼязковим для учнів, бюджетників й інших верств населення

Російські загарбники хочуть змусити жителів окупованих території дивитись онлайн-трансляцію так званої «інавгурації» російського диктатора Путіна. Про це інформує Центр національного спротиву.

«Терористи з Кремля беруть з Північної Кореї не лише снаряди, а й передовий досвід культу особистості. 7 травня у Москві влаштують циркову виставу під назвою «інавгурація президента РФ», перегляд якої буде обовʼязковим для мешканців тимчасово окупованих територій», – заявили в Нацспротиві.

Як стало відомо, у школах, комунальних підприємствах, площах населених пунктів будуть встановлені екрани з трансляцією масової пропаганди. Перегляд «інавгурації» міжнародного злочинця стане обовʼязковим для учнів, бюджетників й інших верств населення.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив про можливість посилення мобілізації росіян після проведення президентських виборів у РФ. 

До слова, Росію в майбутньому можна передати та довірити таким людям, як нинішні «герої СВО». Про це президент країни-агресорки Володимир Путін заявив під час нещодавнього оголошення послання до Федеральних зборів. За його словами, саме російські військові, які брали участь у російсько-українській війні, повинні займати провідні позиції в державі.

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Теги: Міноборони військові президент інавгурація населення Кирило Буданов росіяни

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