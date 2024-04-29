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«Все для захисту ЄС»: Макрон хоче розпочати дискусію використання ядерної зброї

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Все для захисту ЄС»: Макрон хоче розпочати дискусію використання ядерної зброї
Президент Франції заговорив про важливість ядерної зброї
фото із відкритих джерел

Макрон готовий до дискусію про європеїзацію ядерної зброї

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий обговорити ідею використання ядерних боєголовок Франції для захисту ЄС від загроз із боку Росії. Про це пише DNA.

Макрон запропонував розпочати дискусію про європеїзацію ядерної зброї, включаючи протиракетну оборону, застосування зброї далекого радіусу дії та ядерної зброї за участю тих країн, які мають власну або розміщують на своїй території американську ядерну зброю. Про це президент Франції заявив на зустрічі з представниками молоді у Європейській школі у Страсбурзі у рамках зустрічі, організованої групою EBRA. Там Макрон провів зустріч із дванадцятьма молодими європейцями віком від 19 до 26 років і відповів на питання, які цікавлять і хвилюють молодь.

Так Макрон відповів на запитання, чи Франція готова європеїзувати свій потенціал ядерного стримування.

«У нас є форма захисту – НАТО. Ми повинні йти далі, будувати надійну європейську оборону. Це може означати розгортання протиракетних щитів, але ми повинні бути впевнені, що вони блокують усі ракети та стримують використання ядерної енергії. Бути надійними також означає мати ракети великої дальності, які б стримували росіян», – сказав французький лідер. 

Макрон провів зустріч із дванадцятьма молодими європейцями віком від 19 до 26 років і відповів на питанн
Макрон провів зустріч із дванадцятьма молодими європейцями віком від 19 до 26 років і відповів на питанн
DNA

«Існує ядерна зброя. Французька доктрина полягає в тому, що ми можемо використовувати її, коли наші життєво важливі інтереси під загрозою», – додав  Макрон. 

«Я виступаю за те, щоб розпочати цю дискусію, яка повинна включати протиракетну оборону, зброю далекого радіусу дії, ядерну зброю, за участю тих, у кого вона є, або тих, у кого є американська ядерна зброя на своїй території. Давайте розкладемо все по поличках і подивимося, що справді нас захищає. Франція збереже свою специфіку, але готова зробити більший внесок у захист європейської землі», – підсумував французький гарант.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон вважає, що на час літніх Олімпійських ігор світова спільнота має домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які зараз тривають, включно з Україною. Він розраховує на підтримку у цьому питанні різних партнерів, зокрема лідера Китаю. 

Макрон зазначив, що спробує докласти максимум зусиль для «олімпійського перемир’я», уточнивши, що має на увазі і війну між Ізраїлем і ХАМАС, і війну Росії проти України, і війну в Судані.

Натомість про те, що для російського диктатора Володимира Путіна не існує ніякого перемир'я, а Олімпіада не є авторитетом розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю на каналі HugoDécrypte. За словами президента України, він не вірить у такий формат перемир'я з РФ.

Читайте також: Макрон ініціює Олімпійське перемир'я, але чи вплине це на агресорів?
Теги: Олімпіада зброя ядерна зброя Франція Володимир Зеленський Еммануель Макрон президент ХАМАС молодь

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