Ракетний удар по гіпермаркету у Харкові: всередині могли перебувати понад 200 людей

Наразі відомо про двох загиблих та 24 постраждалих людей

Росія у суботу, 25 травня, нанесла черговий жорстокий удар по Харкову – по будівельному гіпермаркету. Станом на зараз відомо, що в приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Усі служби вже на місці надають допомогу – рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тис. кв. м. Відомо про загиблих і поранених», – проінформував президент.

За словами Зеленського, якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими.

« І саме тому ми звертаємося до всіх лідерів, до всіх держав: нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів. Завдання, яке потрібно виконати і можливо виконати тільки спільно зі світом. Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку – це втрата наших людей», – сказав глава держави.

Приблизно 15 працівників «Епіцентру» не виходять на зв'язок, повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов із посиланням на слова директора магазину.

За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, станом на 17:30 відомо про двох загиблих та 24 постраждалих людей.

«Гасіння ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливому подальшому розповсюдженню пожежі на розташовані поруч складські приміщення. Разом з тим постійно існує загроза повторних ворожих обстрілів», – повідомив Клименко.

Нагадаємо, через ракетний удар по Харкову, здійснений росіянами в ніч на 25 травня, зруйновна майстерня освітнього закладу та значно постраждала основана будівля ліцею. Крім того, понівечені десятки автівок, супермаркет та кілька багатоповерхівок.

До слова, увечері, 23 травня, Росія вкотре атакувала Харків. У місті пролунали вибухи.