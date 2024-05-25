Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний удар по гіпермаркету у Харкові: всередині могли перебувати понад 200 людей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ракетний удар по гіпермаркету у Харкові: всередині могли перебувати понад 200 людей
Приблизно 15 працівників «Епіцентру» не виходять на зв'язок
фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Наразі відомо про двох загиблих та 24 постраждалих людей

Росія у суботу, 25 травня, нанесла черговий жорстокий удар по Харкову – по будівельному гіпермаркету. Станом на зараз відомо, що в приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Усі служби вже на місці надають допомогу – рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тис. кв. м. Відомо про загиблих і поранених», – проінформував президент.

За словами Зеленського, якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими.

« І саме тому ми звертаємося до всіх лідерів, до всіх держав: нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів. Завдання, яке потрібно виконати і можливо виконати тільки спільно зі світом. Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку – це втрата наших людей», – сказав глава держави.

Ракетний удар по гіпермаркету у Харкові: всередині могли перебувати понад 200 людей фото 1

Приблизно 15 працівників «Епіцентру» не виходять на зв'язок, повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов із посиланням на слова директора магазину.

За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, станом на 17:30 відомо про двох загиблих та 24 постраждалих людей.

Ракетний удар по гіпермаркету у Харкові: всередині могли перебувати понад 200 людей фото 2

«Гасіння ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливому подальшому розповсюдженню пожежі на розташовані поруч складські приміщення. Разом з тим постійно існує загроза повторних ворожих обстрілів», – повідомив Клименко.

Нагадаємо, через ракетний удар по Харкову, здійснений росіянами в ніч на 25 травня, зруйновна майстерня освітнього закладу та значно постраждала основана будівля ліцею. Крім того, понівечені десятки автівок, супермаркет та кілька багатоповерхівок.

До слова, увечері, 23 травня, Росія вкотре атакувала Харків. У місті пролунали вибухи.

Читайте також: Уночі РФ випустила по Харкову чотири ракети: прокуратура показала наслідки
Теги: Володимир Зеленський Україна президент Ігор Терехов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прорив у напрямку Харкова закінчився для росіян значними військовими втратами
Зеленський порівняв втрати України й Росії на Харківщині
Сьогодні, 14:32
Російське вторгнення на півночі сталося після кількох місяців посилених бомбардувань Харкова
ЗСУ планують контрнаступ у Харківській області – Bloomberg
Сьогодні, 15:41
Загарбники будуть тримати позиції на Харківському напрямку попри втрати, доки не закінчаться резерви їхніх бригад
Розвідник розповів про ситуацію на півночі Харківщини
Сьогодні, 16:58

Події в Україні

Пожежу локалізовано: рятувальники показали фото з середини атакованого РФ гіпермаркету
Пожежу локалізовано: рятувальники показали фото з середини атакованого РФ гіпермаркету
Зеленський: удар по Харкову – черговий прояв російського божевілля
Зеленський: удар по Харкову – черговий прояв російського божевілля
Сили оборони знову знищили російський штурмовик Су-25
Сили оборони знову знищили російський штурмовик Су-25
Чому Кримський міст досі не знищено: військовий експерт назвав причину
Чому Кримський міст досі не знищено: військовий експерт назвав причину
Ракетний удар по гіпермаркету у Харкові: всередині могли перебувати понад 200 людей
Ракетний удар по гіпермаркету у Харкові: всередині могли перебувати понад 200 людей
Розвідник розповів про ситуацію на півночі Харківщини
Розвідник розповів про ситуацію на півночі Харківщини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Поліція затримала в Одесі жінку, яка здійснила наругу над прапорами
7794
Патріарх Кирило стверджує, що Путін заряджений
7511
Кулеба прокоментував повідомлення про нібито готовність Путіна до переговорів
4987
25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4592
Родичі російського окупанта примусили відкрити його труну. Побачене спровокувало скандал
4453
Як Кремль може використати Україну у війні з НАТО: пояснення ISW

Новини

Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
Сьогодні, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
Сьогодні, 14:44
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro
Вчора, 21:32
Тариф на електрику в Україні занижений удвічі – ICC Ukraine
Вчора, 13:02
Мобілізувати слід підготовлених силовиків. Відомий бізнесмен закликав змінити систему бронювання
Вчора, 10:58

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua