Зеленський назвав ключове завдання України під час наступу окупантів на Харківщині
На Харківщині тривають контрударні дії ЗСУ
Ключове завдання України на тлі активного наступу окупантів на різних напрямках фронту – зірвати спробу РФ розширити війну.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
«Наше завдання абсолютно зрозуміле – зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях – від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини. Для окупанта не має бути жодного безпечного місця на українській землі. І в нашому небі», – підкреслив Зеленський.
Зокрема, президент заслухав доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова щодо ситуації на всіх напрямках, де «найбільш зараз гаряче».
«Харківщина – тривають наші контрударні дії, напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони», – сказав Зеленський.
За словами очільника України, за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці бригадний генерал Михайло Драпатий, якому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили.
«Зараз усе більше стає наших результатів – ми знищуємо піхоту окупанта і техніку», – наголосив він.
Глава України запевнив, що інші напрямки не залишаються без необхідної підтримки й забезпечення, зокрема донецькі напрямки, а саме – Краматорський напрямок, Покровський.
Як повідомлялося, на тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача Оперативно-тактичного угруповання військ «Харків». Ним став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна.
Нагадаємо, російські загарбники атакували Харківщину у двох місцях з півночі, захопивши щонайменше десять сіл.
До слова, українські захисники збили російський штурмовик Су-25.
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