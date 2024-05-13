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Зеленський назвав ключове завдання України під час наступу окупантів на Харківщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський назвав ключове завдання України під час наступу окупантів на Харківщині
Володимир Зеленський розповів про успіхи Сил оборони на Харківщині
фото: president.gov.ua/Офіс президента

На Харківщині тривають контрударні дії ЗСУ

Ключове завдання України на тлі активного наступу окупантів на різних напрямках фронту – зірвати спробу РФ розширити війну.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

«Наше завдання абсолютно зрозуміле – зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях – від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини. Для окупанта не має бути жодного безпечного місця на українській землі. І в нашому небі», – підкреслив Зеленський.

Зокрема, президент заслухав доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова щодо ситуації на всіх напрямках, де «найбільш зараз гаряче».

«Харківщина – тривають наші контрударні дії, напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони», – сказав Зеленський.

За словами очільника України, за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці бригадний генерал Михайло Драпатий, якому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили.

«Зараз усе більше стає наших результатів – ми знищуємо піхоту окупанта і техніку», – наголосив він.

Глава України запевнив, що інші напрямки не залишаються без необхідної підтримки й забезпечення, зокрема донецькі напрямки, а саме – Краматорський напрямок, Покровський.

Як повідомлялося, на тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача Оперативно-тактичного угруповання військ «Харків». Ним став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна.

Нагадаємо, російські загарбники атакували Харківщину у двох місцях з півночі, захопивши щонайменше десять сіл

До слова, українські захисники збили російський штурмовик Су-25.

Читайте також: Наступ на Харківщину: аналітики пояснили причетність Заходу
Теги: окупанти війна Харківщина Володимир Зеленський наступ

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