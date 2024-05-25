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Удар по центру Харкова: з'явилися фото наслідків

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Удар по центру Харкова: з'явилися фото наслідків
За попередніми даними, ворог завдав удар по Харкову ракетою типу С-300
фото: Харківська обласна прокуратура

Серед постраждалих 13-річний хлопець, який перебуває у важкому стані

Близько 19:00 25 травня росіяни завдали чергового удару по центру Харкова, влучивши в район щільної житлової забудови. Кількість постраждалих зросла до 18 людей, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зафіксовано влучання по офісних приміщеннях. Зазнали пошкоджень також адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житлові будинки, пошта, автомобілі та інші цивільні обʼєкти.

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25 травня близько 19:00 Росія завдала ракетного удару по центру Харкову
фото: Харківська обласна прокуратура

Травми отримали 18 людей, серед них 13-річний хлопець. Дитина перебуває у важкому стані.

За попередніми даними, ворог завдав удар по Харкову ракетою типу С-300.

Удар по центру Харкова: з'явилися фото наслідків фото 1
фото: Харківська обласна прокуратура

Як повідомлялося, близько 19:10 у Харкові пролунав черговий вибух. Удар прийшовся на центральний район міста. Росіяни поцілили у цивільні об’єкти – відділення «Нової пошти», барбершоп, кафе. 

Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня, нанесла черговий жорстокий удар по Харкову – по будівельному гіпермаркету. Станом на зараз відомо, що в приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей. 

Нагадаємо, через ракетний удар по Харкову, здійснений росіянами в ніч на 25 травня, зруйновна майстерня освітнього закладу та значно постраждала основана будівля ліцею. Крім того, понівечені десятки автівок, супермаркет та кілька багатоповерхівок.

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Теги: вибух росія обстріл Харків

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