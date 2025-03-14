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Сергій Таран Політолог

Путін буде тягнути час. Але у Трампа його просто немає

glavcom.ua
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Трампу доведеться думати щоби умови перемир’я, якщо воно буде, були відносно пристойними
фото: Reuters

«Якщо Трамп і Путін не зійдуться у часових рамках, їхнім компліментарним стосункам може настати кінець»

Не технічні деталі можливого перемир’я важливі для Путіна. Якби вони його так цікавили, він би не мав планів говорити з Трампом, а доручив би повирішувати всі питання якимось своїм генералам.

А так йому кортить знову поторгуватися із США – і про санкції, і про «сфери впливу», і про гроші, і про європейські ринки.

І цього разу Трамп йому може дещо, хоч і не все запропонувати.

Два чинники можуть вплинути на український контекст цього торгу.

Перший – це громадська думка у США. Щоби там не казали про нову адміністрацію Білого дому, але громадська думка і рейтинги там ще щось важать.

Більшість американців підтримують Україну, а ще головніше – сприйматимуть поразку України як поразку Трампа.

І тому Трампу доведеться думати щоби умови перемир’я, якщо воно буде, були відносно пристойними.

Другий – це час. Путін абсолютно не проти його тягнути. Але у Трампа його просто немає. Йому потрібні швидкі, хоч і не досконалі рішення і перемоги.

Якщо Трамп і Путін не зійдуться у часових рамках, їхнім компліментарним стосункам може настати кінець.

Але поки короткий висновок такий, що ніяких чітких планів ні у кого немає. Всі перемовини відбуваються у живому режимі і по дуже загальних геополітичних координатах. Але і «змови» між Трампом та Путіним, про яку у нас постійно пишуть поки (поки!) теж немає.

Якби вона була, інтриг було б вже набагато менше. Хоча деякі з цих інтриг розкриються до кінця цього тижня.

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Джерело
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Теги: санкції путін Дональд Трамп США війна переговори Україна

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