Як падіння цін на нафту впливає на російську економіку: дані Reuters

Подальше падіння цін на енергоносії може ще більше посилити економічні ризики для Росії

Поточну економічну динаміку частково підтримують лише оборонно-промисловий комплекс та сектори, пов’язані з імпортозаміщенням

В останні місяці економіка Російської Федерації різко сповільнила темпи зростання. Вона може зіткнутися з подальшими ризиками на тлі падіння цін на нафту, західних санкцій та глобальної економічної нестабільності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що протягом двох років економіка Росії зростала на понад 4% щорічно, здебільшого через державні витрати на війну в Україні. Тим часом у багатьох цивільних секторах країни виник дефіцит робочої сили, що спричинило інфляційний тиск через спіраль «зарплата-ціни». Так, інфляція перевищила 10%, а Центробанк РФ підняв облікову ставку до 21%.

Паралельно знижується ціна на нафту. Економісти попереджають, що подальше падіння цін на енергоносії, зокрема через побоювання щодо можливого запровадження імпортних тарифів у США, може ще більше посилити економічні ризики для Росії.

Оприлюднені минулого тижня дані свідчать про помітне уповільнення: зростання ВВП у лютому становило лише 0,8% у річному вимірі, тоді як у січні цей показник дорівнював 3%. Це найнижчий рівень із березня 2023 року. Найбільше скорочення зафіксовано у транспорті, гуртовій торгівлі та видобутку корисних копалин. Промислове виробництво у лютому зросло лише на 0,2%, порівняно з 2,2% у січні.

Аналітики Raiffeisen Bank кажуть, що ознаки спаду стають дедалі очевиднішими. Значний тиск на економіку чинять високі процентні ставки, нестача робочої сили, обмежені виробничі потужності поза оборонним сектором, а також тривала дія західних санкцій.

Уже в лютневих урядових звітах ішлося про ризик технічної рецесії ще до того, як вдасться стримати інфляцію. Водночас очікується, що високі ставки продовжать стримувати кредитування та інвестиції, що гальмуватиме подальше зростання.

Поточну економічну динаміку частково підтримують лише оборонно-промисловий комплекс та сектори, пов’язані з імпортозаміщенням. Інші галузі, за даними урядового аналітичного центру, перебувають у стані стагнації, яка триває ще з 2013 року.

Крім того, зменшується споживчий попит ‒ ключовий чинник економічного зростання. У лютому роздрібні продажі зросли лише на 2,2% після 5,4% у січні.

Також падіння спостерігається у секторі автопродажів: у першому кварталі обсяги зменшилися на 25% у річному вимірі, а в березні – на 46%. Залізничні вантажоперевезення, за якими економісти оцінюють ділову активність, знизилися на 7,2% у березні та на 6,1% за перший квартал року.

Нагадаємо, зниження світових цін на нафту обвалило вартість російської нафти Urals до $50 за барель. Це посилює тиск на державний бюджет РФ, який і так зростає через військові витрати на агресію проти України.

Згідно з даними Argus Media, у минулу п’ятницю ціна сорту Urals у балтійському порту Приморськ впала до $52,76. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, понад три роки тому, російська нафта торгується зі значною знижкою відносно до світового стандарту Dated Brent.

Як відомо, світові ціни на нафту різко знизилися, зафіксувавши найбільше відсоткове падіння з 2022 року. Причиною обвалу стало неочікуване рішення ОПЕК+ про збільшення видобутку нафти. Ця новина з’явилася одразу після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про нові масштабні імпортні мита.

До слова, інвестиційна компанія Goldman Sachs прогнозує, що ціни на нафту марки Brent і WTI становитимуть $62 за барель і $58 до грудня 2025 року і $55 і $51 до грудня 2026 року відповідно.