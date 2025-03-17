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Американські прокурори отримали право продати яхту російського мільярдера

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Американські прокурори отримали право продати яхту російського мільярдера
США озвучили намір продати супер’яхту Amadea ще у лютому 2024 року
фото з відкритих джерел

Утримання судна коштує Штатам $600 тис. на місяць

Прокурори США отримали право виставити на аукціон суперяхту Amadea вартістю $300 мільйонів, що ймовірно належить наближеному до Кремля російському мільярдеру Сулейману Керімову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Financial Times.

Як заважує видання, продаж Amadea може стати найбільшим досягненням групи KleptoCapture, завершивши багаторічні витрати на утримання яхти, які оплачували американські платники податків.

Водночас The Financial Times нагадує, що на початку цього місяця генпрокурорка США ухвалила рішення про розпуск групи KleptoCapture і перерозподілила ресурси на боротьбу з наркокартелями та транснаціональними злочинними угрупованнями.

KleptoCapture була створена адміністрацією попереднього президента США Джо Байдена незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Метою створення групи було забезпечення санкцій проти російських олігархів.

Нагадаємо, у лютому 2024 року США звернулися до суду по дозвіл продати супер’яхту Amadea, – адже утримання 106-метрового судна коштувало $600 тис. на місяць. До речі, сам Керімов заперечував, що яхта належить йому.

Також «Главком» повідомляв, що Сулейман Керімов потрапив під санкції США через війну в Україні. У червні 2022-го Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заблокувало активи пов’язаного з Керімовим трасту Heritage.

Ще «Главком» писав, що російський олігарх Сулейман Керімов володів часткою в американській компанії SpaceX через траст навіть після того, як перша адміністрація президента Дональда Трампа запровадила проти нього санкції.

 

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Теги: санкції олігархи аукціон росія США

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