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«Проросійська журналістка» чи наклеп? Суд вирішив суперечку Крюкової з виданням

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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«Проросійська журналістка» чи наклеп? Суд вирішив суперечку Крюкової з виданням
Суд не задовольнив позов Крюкової
фото: Review News

Суд дійшов висновку, що твердження про «проросійськість» Крюкової та її нібито співпрацю з РФ є оціночними судженнями, які не містять фактичних даних

Печерський районний суд Києва відхилив позов Світлани Крюкової до ТОВ «Спеціальні кореспонденти» щодо захисту честі, гідності та ділової репутації. Журналістка вимагала визнати недостовірною та спростувати інформацію, опубліковану на сайті видання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

Крюкова оскаржувала публікацію від 10 липня 2024 року, в якій її назвали «проросійською журналісткою, колаборанткою та зрадницею, яка розколює суспільство і працює на РФ». Матеріал, розміщений на сайті «Спеціальні кореспонденти» без зазначення автора, був заснований на дописі у Facebook та коментарях військовослужбовця Романа Сініцина (Балана). Він, зокрема, пропонував ініціювати нову петицію про застосування санкцій щодо Крюкової. Журналістка відреагувала в коментарях, після чого Сініцин її обізвав.

«Проросійська журналістка» чи наклеп? Суд вирішив суперечку Крюкової з виданням фото 1

Також сайт передрукував подібні заяви блогера Ігоря Лаченкова та юриста Євгена Проніна. У відповідь Крюкова подала позови до «Спеціальних кореспондентів», Сініцина, Лаченкова і Проніна.

У суді журналістка наголошувала, що має значну аудиторію: на її Facebook-сторінку підписані близько 40 тис. користувачів. У 2021 році вона посіла 42 місце в рейтингу «100 найвпливовіших жінок України» за версією журналу «Фокус». Також вона зазначала, що її чоловік став на захист України у 2022 році, а вона залишилася в Києві з трьома дітьми. Крюкова вважає, що стала об’єктом тривалої інформаційної атаки з боку українських блогерів і журналістів.

Суд дійшов висновку, що твердження про «проросійськість» Крюкової та її нібито співпрацю з РФ є оціночними судженнями, які не містять фактичних даних. Оскільки оціночні судження не підлягають спростуванню, позов було відхилено.

Рішення ухвалила суддя Ірина Литвинова, яка також розглядає інші позови Крюкової проти Сініцина, Лаченкова і Проніна.

Сайт «Спеціальні кореспонденти» належить однойменному ТОВ, співзасновниками якого є адвокати Дмитро Півень та Іванна Черній з АО «Баррістерс». Інтереси Крюкової в суді представляє адвокат Олексій Шевчук, який раніше був керуючим партнером цього об’єднання, а нині є його речником.

Нагадаємо, що Крюкова раніше обіймала посаду заступниці головного редактора проросійського медіа «Страна.ua», яке нині заблоковане в Україні. У 2022 році Сініцин ініціював петицію про блокування всіх «дзеркал» цього ресурсу. А в січні 2025 року президент України запровадив проти Крюкової персональні санкції, що передбачають обмеження на фінансові операції, ведення бізнесу, купівлю майна та здійснення торгових операцій.

Раніше ми писали, що у Києві ввечері 13 лютого згорів Range Rover колишньої заступниці головного редактора забороненого в Україні видання «Страна» Світлани Крюкової, яка нині перебуває під санкціями. Про це Світлана Крюкова повідомила у Facebook лише сьогодні, 17 лютого. 

Ближче до опівночі в одному з дворів у Деснянському районі сталося загоряння автомобіля Range Rover, фактичною користувачкою якого є Крюкова.

Вогонь пошкодив квартиру другого поверху будинку та фасад, ніхто не постраждав. А от автомобіль відновленню не підлягає.

Теги: санкції адвокат суддя Олексій Шевчук Facebook блокування обмеження журналіст суд

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