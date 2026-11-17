Зеленський запровадив санкції проти семи суден тіньового флоту РФ та шістьох громадян РФ
Володимир Зеленський ввів санкції проти росіян, які сприяють окупації Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запорізької області, Криму та Севастополя, впроваджуючи політику примусової паспортизації
Президент України Володимир Зеленський підписав укази, що вводять у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти семи морських суден російського тіньового флоту та шістьох громадян РФ, причетних до примусової паспортизації українців на тимчасово окупованих територіях. Глава держави наголосив, що спільний санкційний тиск України та партнерів має залишатися потужним, оскільки саме він створює для Росії головний мотив завершити війну. Про це пише «Главком» із посиланням на Офіс президента.
До першого санкційного переліку потрапили кораблі під російським прапором, які систематично транспортують значні обсяги озброєння, боєприпасів та військової техніки для окупаційних військ. Більшість цих суден належать компаніям ТОВ «М лізинг» і ТОВ «МГ-флот», що вже перебувають під санкціями України, ЄС, США, Канади, Швейцарії, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії та Японії.
При цьому п’ять кораблів уже знаходяться під обмеженнями США, а два з них – також під санкціями Євросоюзу, Британії, Канади, Швейцарії та Японії. Радник і уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк пояснив, що нові заходи покликані заблокувати цим суднам захід у порти та отримання обслуговування, а наступним кроком стануть персональні санкції проти їхніх капітанів.
Другий санкційний пакет спрямований проти російських посадовців, які сприяють окупації Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запорізької області, Криму та Севастополя, впроваджуючи політику примусової паспортизації. Зокрема, до списку увійшли заступниця керівника Федеральної служби судових приставів РФ Валентина Казакова, яка вже перебуває під санкціями США, та начальник Головного управління МВС РФ по Краснодарському краю Олег Агарков, проти якого діють обмеження Канади.
Зазначається, що нав’язування російського громадянства дозволяє загарбникам контролювати населення та ставити жителів окупованих регіонів на військовий облік, а для тиску на людей росіяни позбавляють їх права на медичну допомогу, пенсії, працевлаштування й освіту, а також погрожують відібрати дітей. Уся інформація щодо нових пакетів буде передана міжнародним партнерам для повної синхронізації обмежень у світових юрисдикціях.
Раніше повідомлялося, що 11 листопада посли ЄС погодили розширення санкційних списків проти Росії. До переліку зі 145 фізичних та юридичних осіб увійшли представники російського бізнесу, 50 банків, енергетичні підприємства та структури, пов'язані з тіньовим флотом РФ. Остаточне затвердження обмежень очікували 16 листопада.
Крім того, «Главком» писав про заяву Франції щодо нового санкційного пакета Євросоюзу. Париж запропонував більшість кандидатів для внесення до списків та наголосив на необхідності подальшого економічного тиску на Москву.
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