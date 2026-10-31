Мешканці Олешків уже в Україні: Зеленський розкрив подробиці операції

Президент подякував за посередництво у гуманітарній місії першій леді США Меланії Трамп

Українські громадяни з Олешків перетнули кордон України на Чернігівщині. Усім їм буде надана необхідна допомога. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує «Главком».

«Важливо, щоб урядові структури та всі залучені обласні й місцеві влади спрацювали ефективно та допомогли нашим людям адаптуватись», – сказав президент.

🙏Відбулася гуманітарна операція з порятунку людей в Олешках на Херсонщині, – Зеленський Під час тимчасового режиму тиші розмінували дороги до міста, доставили гуманітарні вантажі та евакуювали людей, які потребували допомоги. Наразі вони вже перетнули кордон України на Чернігівщині. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 31, 2026

Володимир Зеленський також подякував американській стороні і першій леді США Меланії Трамп за посередництво.

«Пишаюся нашими Силами оборони України, які захищають нашу державу та з честю гарантували безпекові умови для гуманітарної операції. Дякую омбудсману України Дмитру Лубінцю та його команді за реалізацію місії. І дякую кожному й кожній у світі – усім журналістам, усім політичним та громадським лідерам, усім небайдужим людям, хто привертав глобальну увагу до тематики Олешків і справжньої гуманітарної катастрофи на тимчасово окупованій Росією території України. Коли є увага світу, є порятунок людей. Потрібні й наступні деескалаційні кроки та реальне наближення миру. Слава Україні», – заявив глава держави.

Зеленський додав, Україна розраховує, що гуманітарний доступ до Олешків буде залишатись.

Нагадаємо, 23 жовтня 2026 року стало відомо про домовленість України та Росії щодо гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині. Українську переговорну групу очолив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, російську – уповноважена з прав людини Яна Лантратова. Тим часом у соцмережах розгорілася дискусія про те, якою має бути дипломатія з представниками країни-агресорки.

Під час зустрічей представники обох країн спілкувалися, тиснули одне одному руки та проводили спільні брифінги. Поведінка Дмитра Лубінця під час зустрічей з російською делегацією викликала неоднозначну реакцію в соціальних мережах.