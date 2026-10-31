Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мешканці Олешків уже в Україні: Зеленський розкрив подробиці операції

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Мешканці Олешків уже в Україні: Зеленський розкрив подробиці операції
Жителі Олешків перетнули кордон України на Чернігівщині
фото: скріншот із відео

Президент подякував за посередництво у гуманітарній місії першій леді США Меланії Трамп

Українські громадяни з Олешків перетнули кордон України на Чернігівщині. Усім їм буде надана необхідна допомога. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує «Главком».

«Важливо, щоб урядові структури та всі залучені обласні й місцеві влади спрацювали ефективно та допомогли нашим людям адаптуватись», – сказав президент.

Володимир Зеленський також подякував американській стороні і першій леді США Меланії Трамп за посередництво.

«Пишаюся нашими Силами оборони України, які захищають нашу державу та з честю гарантували безпекові умови для гуманітарної операції. Дякую омбудсману України Дмитру Лубінцю та його команді за реалізацію місії. І дякую кожному й кожній у світі – усім журналістам, усім політичним та громадським лідерам, усім небайдужим людям, хто привертав глобальну увагу до тематики Олешків і справжньої гуманітарної катастрофи на тимчасово окупованій Росією території України. Коли є увага світу, є порятунок людей. Потрібні й наступні деескалаційні кроки та реальне наближення миру. Слава Україні», – заявив глава держави.

Зеленський додав, Україна розраховує, що гуманітарний доступ до Олешків буде залишатись.

Нагадаємо, 23 жовтня 2026 року стало відомо про домовленість України та Росії щодо гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині. Українську переговорну групу очолив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, російську – уповноважена з прав людини Яна Лантратова. Тим часом у соцмережах розгорілася дискусія про те, якою має бути дипломатія з представниками країни-агресорки.

Під час зустрічей представники обох країн спілкувалися, тиснули одне одному руки та проводили спільні брифінги. Поведінка Дмитра Лубінця під час зустрічей з російською делегацією викликала неоднозначну реакцію в соціальних мережах.

Читайте також:

Теги: Олешки кордон Україна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поразка України створює ще більші ризики для безпеки Європи
Що втратить Захід, знецінивши український подвиг
24 жовтня, 11:58
На кордоні Латвії та Білорусі сталося загострення безпекової ситуації
Озброєні супровідники нелегалів погрожували латвійським військовим на кордоні з Білоруссю
6 жовтня, 22:59
Атака на Україну, нові заяви Трампа про Путіна та Зеленського: головне за ніч 13 жовтня
Атака на Україну, нові заяви Трампа про Путіна та Зеленського: головне за ніч 13 жовтня
13 жовтня, 05:49
Сирський закликав не сподіватися, що війни вдасться уникнути
Сирський закликав Європу готувати армії та економіку до війни з РФ
13 жовтня, 11:41
Володимир Зеленський розповів про відчуття зради через позицію США
Зеленський визнав, що США зрадили Україну
14 жовтня, 19:45
Ураження російських Су-34, удар по Одещині, візит Зеленського до Брюсселя. Головне за день 15 жовтня
Ураження російських Су-34, удар по Одещині, візит Зеленського до Брюсселя. Головне за день 15 жовтня
15 жовтня, 21:00
Під час візиту до Брюсселя Петер Мадяр також запланував переговори з прем'єр-міністрами країн Вишеградської групи
Зеленський і Мадяр домовилися про перші закриті переговори
14 жовтня, 18:51
Зеленський зауважив, що сучасний світ суттєво відрізняється від того, яким він був до та після Другої світової війни
Зеленський оцінив ймовірну зустріч лідерів США, Китаю та Росії
28 жовтня, 09:34
Представники України, США та Росії прибули до пункту гуманітарної місії в Олешках
Делегація України, США та Росії дісталася Олешок: Арахамія повідомив деталі
29 жовтня, 19:25

Події в Україні

Забрали людей, котів, собак, папугу і навіть єнота: Лубінець вразив історіями евакуйованих з Олешків
Забрали людей, котів, собак, папугу і навіть єнота: Лубінець вразив історіями евакуйованих з Олешків
Пята за добу повітряна тривога у Києві тривала п'ять хвилин
Пята за добу повітряна тривога у Києві тривала п'ять хвилин
Мешканці Олешків уже в Україні: Зеленський розкрив подробиці операції
Мешканці Олешків уже в Україні: Зеленський розкрив подробиці операції
СБУ за тиждень знешкодила рекордну кількість окупантів
СБУ за тиждень знешкодила рекордну кількість окупантів
Останній літак із жителями тимчасово окупованих Олешків прибув до Білорусі
Останній літак із жителями тимчасово окупованих Олешків прибув до Білорусі
Окупанти повторно атакували енергетичні обʼєкти на Дніпропетровщині
Окупанти повторно атакували енергетичні обʼєкти на Дніпропетровщині

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2026
129K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
Вчора, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Вчора, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Вчора, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
29 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua