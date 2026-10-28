Ситуація в Олешках. Зеленський пояснив, хто доклав руку до припинення вогню

Зеленський наголосив, що поки не готовий розкривати всі деталі домовленостей, аби не зашкодити їх реалізації

Президент: «Дуже важливе посередництво Сполучених Штатів»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що гуманітарне розблокування тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині стало можливим завдяки ініціативі першої леді США Меланії Трамп і посередництву американської сторони. За його словами, Україна очікує на можливість евакуації цивільних, зокрема тих, хто хоче виїхати на підконтрольну Києву територію. Про це президент розповів на закритій зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

Зеленський наголосив, що поки не готовий розкривати всі деталі домовленостей, аби не зашкодити їх реалізації. Водночас він повідомив, що технічно сторони розуміють свої завдання, а найближчі кілька днів мають показати, чи вдасться втілити заплановане.

Зеленський пояснив роль США в евакуації з Олешок

За словами президента, важливою умовою процесу є участь американської сторони та присутність журналістів, які мають супроводжувати представників США. Це, як пояснив Зеленський, було проханням України через недовіру до російської сторони.

«Дуже важливе посередництво Сполучених Штатів. Вони мають приїхати з медіа, з журналістами. Це було наше прохання, бо ми не можемо довіряти російській стороні», – зазначив глава держави.

Він також подякував американській стороні за організацію можливості евакуації цивільних. Водночас Зеленський зауважив, що наразі не знає, скільки людей вирішать виїхати та який напрямок вони оберуть.

«Звісно, з Олешок простіше виїхати вглиб тимчасово окупованої території України. Але я також знаю, що там велика кількість людей, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію», – сказав президент.

Зеленський закликав не розголошувати деталі домовленостей

Президент наголосив, що українські військові та розвідка мають інформацію про те, як може відбуватися евакуація, і розуміють, як сторонам координувати свої дії. Однак поки що невідомо, як саме процес реалізують на практиці.

«Я не знаю, що буде, але знаю, що може бути. Тому я не хочу розголошувати занадто багато деталей. Бо ці деталі або публічна реакція можуть щось зруйнувати», – пояснив Зеленський.

За його словами, Україні потрібно дати процесу кілька днів, після чого можна буде оцінити результат.

«Дамо кілька днів на це, і побачимо результат», – підсумував президент.

Варто нагадати, що Україна та Росія запровадили режим тиші для проведення гуманітарної місії в Олешках. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, станом на 17:30 27 жовтня жодна зі сторін не порушила досягнутих домовленостей.

Також голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що припинення вогню триватиме до 22:59 1 листопада. Домовленості мають створити умови для доставки допомоги, розмінування та підготовки маршрутів евакуації цивільних.