Прем’єр-міністр Угорщини розповів про свого прадіда з України

Предок Петера Мадяра був окружним писарем у Мукачеві

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розповів, що його прадід походить з українського Мукачева. Про це Мадяр написав на своїй офіційній сторінці у Facebook, повідомляє «Главком».

Петер Мадяр повідомив, що його прадід Лайош Еросс був окружним писарем у Мукачеві. Зараз його могила розташована у селі Добош у повіті Бекеш.

«У дні кожна угорська родина згадує своїх предків. Я також. Завдяки їм я сьогодні можу бути тут і бути тим, ким є. І завдяки яким сьогодні тут із нами можуть бути й мої діти. А тим, хто нещодавно розгромив могилу мого прадіда в Добоші, хочу сказати, що я не серджуся, а квіти ми вже пересадили», – написав прем’єр-міністр Угорщини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр провели першу офіційну зустріч на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі 16 жовтня. Під час переговорів політики обговорили права угорської національної меншини на Закарпатті, виконання домовленостей у сфері освіти та подальші відносини між двома державами.

Окремою темою зустрічі стала дипломатія та можливості завершення війни Росії проти України. Зеленський подякував Мадяру за солідарність з Україною та її громадянами, а також за готовність працювати разом заради миру.