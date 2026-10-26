Зеленський посмертно нагородив захисника Бахмута, батька якого підозрюють у вбивстві Парубія

Мати молодшого сержанта Михайла-Віктоа Сцельнікова раніше розповіла, що син майже не спілкувався з батьком через різні погляди

Молодший сержант Михайло-Віктор Сцельніков із позивним «Лемберґ» воював у складі 93-ї бригади

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом Богдана Хмельницького III ступеня молодшого сержанта Михайла-Віктора Сцельнікова, який захищав Бахмут. Військовий був сином Михайла Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на указ президента №1063/2026 від 26 жовтня.

Згідно з документом, захисника відзначено за особисту мужність у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов'язку.

Що відомо про нагородженого захисника

Михайло-Віктор Сцельніков служив у розвідці третього механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Навесні 2023 року йому виповнилося 28 років.

Спочатку військовий мав позивний «Львів», однак згодом побратими почали називати його «Лемберґ». Саме під цим іменем він став відомим серед захисників Бахмута.

19 травня 2023 року під час боїв за місто військовий отримав важке поранення. За словами його матері, через інтенсивні російські обстріли побратими не змогли евакуювати пораненого.

Станом на вересень 2025 року Михайло-Віктор Сцельніков офіційно значився зниклим безвісти. Указ про посмертне нагородження засвідчує, що держава відзначила його як загиблого захисника.

До повномасштабного вторгнення Михайло-Віктор працював в IT-сфері. За день до початку великої війни він зареєстрував петицію із закликом запровадити візовий режим із Росією.

Після його зникнення мати, львівська письменниця Олена Чернінька, присвятила синові книжку «Лемберґ», яка вийшла друком у 2024 році.

Що мати військового розповідала про його батька

Історія родини привернула суспільну увагу після вбивства народного депутата Андрія Парубія у Львові 30 серпня 2025 року.

За підозрою у скоєнні злочину правоохоронці затримали Михайла Сцельнікова — батька загиблого військового.

Після затримання чоловік заявляв журналістам, що хотів би потрапити до Росії в межах обміну, аби знайти тіло сина.

Однак колишня дружина підозрюваного Олена Чернінька публічно спростувала уявлення про близькі стосунки батька й сина.

За її словами, вона самостійно виховувала Михайла-Віктора. Коли хлопець вирішив піти захищати Україну, між ним і батьком виник конфлікт через різні погляди.

Чернінька розповіла, що син навіть заблокував батька, а зв'язок між колишнім подружжям відновився лише після звістки про зникнення військового.

Що відомо про справу Парубія

Андрія Парубія застрелили 30 серпня 2025 року у Львові. Через два дні правоохоронці затримали підозрюваного Михайла Сцельнікова.

Під час спілкування з журналістами чоловік визнавав причетність до вбивства та називав свої дії помстою українській владі.

Водночас ці заяви не замінюють судового вироку. Остаточну юридичну оцінку його діям має надати суд.

Нагадаємо, раніше «Главком» опублікував розслідування «Фальшива драма кілера Парубія». У ньому журналісти докладно розповіли про бойовий шлях Михайла-Віктора Сцельнікова, його останні дні в Бахмуті та стосунки з батьком.

Також «Главком» писав про першу публічну заяву Олени Чернінької після затримання її колишнього чоловіка. Жінка наголошувала, що син мав власні переконання та самостійно обрав шлях захисника України.

Крім того, видання з'ясовувало обставини розслідування вбивства Андрія Парубія та причини обмеження доступу до матеріалів кримінального провадження.