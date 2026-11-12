Франція розкрила подробиці нового пакета санкцій ЄС проти Росії

До санкційних списків можуть додати 150 осіб та організацій, а також 50 російських банків

Європейський Союз 16 листопада має затвердити новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосуватимуться 150 осіб та організацій, а також 50 банків. Про це заявив міністр-делегат з європейських справ при Міністерстві закордонних справ Франції Бенжамен Аддад, якого цитує Reuters, пише «Главком».

«У понеділок ми запровадимо нові санкції проти Росії – щодо 150 додаткових структур і 50 банків. Саме Франція запропонувала більшість кандидатів для внесення до списків», – сказав Аддад.

За його словами, Париж і надалі виступатиме за посилення економічного тиску на Москву та підтримуватиме Україну.

Напередодні, 11 листопада, посли країн ЄС уже досягли попередньої домовленості щодо нового розширення санкційних списків. За інформацією «Європейської правди» з посиланням на дипломатичне джерело, обмеження мають охопити загалом 145 фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, кібератак і гібридної діяльності. Остаточно пакет має затвердити Рада ЄС із закордонних справ 16 листопада.

Зокрема, до санкційного переліку за підрив територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України планують додати 12 фізичних осіб і 101 юридичну особу. Серед останніх – 50 російських банків.

Ще 30 осіб та одну організацію планують обмежити за участь у гібридній діяльності Росії. Окрему юридичну особу внесуть до списку за кіберзлочини. Також санкції мають торкнутися компаній, які забезпечують роботу російського тіньового флоту.

Варто нагадати, що посли країн Європейського Союзу погодили розширення санкцій проти Росії, включивши до відповідних списків 145 фізичних осіб та організацій. Обмеження охоплюють російський фінансовий сектор, енергетичні підприємства, структури тіньового флоту, а також осіб, причетних до гібридних атак, кібератак і поширення дезінформації.