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ЄС погодив санкції проти російських банків і тіньового флоту

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЄС погодив санкції проти російських банків і тіньового флоту
ЄС погодив масштабні санкції проти Росії
фото: Reuters

До санкційних списків потрапили 145 осіб та організацій, зокрема 50 російських банків

Посли країн Європейського Союзу погодили розширення санкцій проти Росії, включивши до відповідних списків 145 фізичних осіб та організацій. Обмеження охоплюють російський фінансовий сектор, енергетичні підприємства, структури тіньового флоту, а також осіб, причетних до гібридних атак, кібератак і поширення дезінформації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та журналіста «Радіо Свобода» Рікарда Йозвяка.

За інформацією журналістів, дипломати ЄС узгодили розширення санкційних списків за трьома окремими напрямами. Найбільша кількість обмежень стосується осіб та компаній, причетних до підриву територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Зокрема, до основного санкційного переліку погодили внесення 113 фігурантів, серед яких 12 фізичних осіб та 101 компанія. До списку увійшли 50 російських банків, енергетичні підприємства, постачальники послуг для тіньового флоту РФ та представники російського бізнесу.

Після розширення основний санкційний список Європейського Союзу налічуватиме приблизно 4500 позицій. Окрему увагу європейські дипломати приділили гібридній діяльності Росії. До санкційного режиму, спрямованого на протидію інформаційним маніпуляціям та дезінформації, погодили включення ще 31 фігуранта. Йдеться про 30 фізичних осіб та одну організацію, яких пов'язують із відповідними операціями за межами Росії.

За словами одного з дипломатичних джерел, ці обмеження стали відповіддю, зокрема, на спробу атаки безпілотника в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле. Німецька влада звинуватила Москву в причетності до інциденту.

Крім того, ще одну організацію погодили до внесення в окремий санкційний список Європейського Союзу, який передбачає обмеження за проведення кібератак.

За інформацією Reuters, остаточне затвердження погоджених санкційних списків очікується на засіданні міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу в понеділок, 16 листопада. Після опублікування відповідних рішень в Офіційному журналі ЄС обмеження набудуть чинності.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про результати переговорів із главами МЗС країн «Групи семи», які відбулися в Парижі. Серед головних тем зустрічі були посилення української протиповітряної оборони, додаткова енергетична допомога, санкційний тиск на Росію та відновлення свободи судноплавства в Чорному морі.

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Теги: флот РФ росія санкції Європейський Союз

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