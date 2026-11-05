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Зеленський пояснив, як перемога демократів у США може вплинути на Путіна

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський пояснив, як перемога демократів у США може вплинути на Путіна
Зеленський розраховує на допомогу США
фото: Офіс Президента

Український президент побачив у результатах американських виборів можливість посилити тиск на Кремль

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що перемога Демократичної партії на проміжних виборах у США сприятиме збільшенню американської військової та фінансової допомоги Україні. На переконання глави держави, посилення підтримки з боку Вашингтона може вплинути на позицію російського диктатора Володимира Путіна та його подальші рішення стосовно війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Зеленський звернув увагу на те, що представники Демократичної партії послідовно виступають за підтримку України та відновлення тісніших відносин між Сполученими Штатами і європейськими союзниками. На його думку, новий розподіл політичних сил у Вашингтоні може створити сприятливіші умови для ухвалення рішень, необхідних Києву.

Водночас президент наголосив, що Україна цінує підтримку не лише демократів, а й представників Республіканської партії, які виступають за продовження допомоги українській державі.

«Я також вдячний республіканцям, але демократи дуже чітко говорять про підтримку України та надання їй допомоги. Вони говорять про відновлення зв'язків між Сполученими Штатами та Європою. Тому є надія, що виникне баланс сил і ми отримаємо більшу підтримку», – сказав Зеленський.

Очікування українського президента пов'язані з результатами проміжних виборів, які відбулися 3 листопада. За їхніми підсумками Демократична партія здобула більшість у Сенаті та Палаті представників США. Новообраний Конгрес розпочне роботу в січні 2027 року.

Таким чином, адміністрації президента Дональда Трампа доведеться взаємодіяти з парламентом, у якому обидві палати контролюватиме опозиційна партія. Це може змінити перебіг обговорення зовнішньополітичних питань, зокрема виділення коштів на підтримку України.

На думку Зеленського, особливе значення матиме готовність американських законодавців підтримувати нові пакети фінансової допомоги та постачання озброєнь. Президент вважає, що чітка позиція Конгресу здатна продемонструвати Москві готовність Сполучених Штатів продовжувати підтримку Києва.

«Якщо Конгрес зараз говоритиме про потужну фінансову підтримку чи військову допомогу, як це сьогодні робить і демонструє Європа, то це буде щось позитивне, що вплине на Путіна», – наголосив український лідер.

За словами президента, прикладом такої підтримки є позиція європейських держав, які продовжують надавати Україні фінансову та військову допомогу. Зеленський сподівається, що аналогічну готовність продемонструють і американські законодавці.

При цьому збільшення підтримки США могло б мати значення не лише для забезпечення потреб української армії, а й для політичного тиску на російське керівництво. Йдеться про можливість змінити розрахунки Кремля стосовно подальшого ведення війни.

Водночас перемога демократів сама собою не гарантує ухвалення нових пакетів допомоги. Для цього Конгрес має розглянути та підтримати відповідні законодавчі й бюджетні рішення. Окрему роль у реалізації таких ініціатив відіграватиме адміністрація Дональда Трампа.

Новий склад Конгресу отримає можливість впливати на бюджетні пріоритети США, здійснювати парламентський контроль за зовнішньополітичними рішеннями та ініціювати законодавчі зміни. Проте конкретні обсяги й терміни можливої допомоги Україні наразі залишаються невідомими.

Нагадаємо, 3 листопада у США відбулися проміжні вибори, за результатами яких Демократична партія здобула контроль над обома палатами Конгресу. Новий склад американського парламенту розпочне роботу в січні 2027 року. Результати голосування визначатимуть розподіл політичних сил у законодавчій владі протягом наступних двох років

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Теги: Володимир Зеленський вибори у США вибори Дональд Трамп військова допомога

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