Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський звільнив представницю президента у Криму Тамілу Ташеву

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський звільнив представницю президента у Криму Тамілу Ташеву
Ташеву звільнено згідно з поданою нею заявою
фото: Євромайдан прес

Ташева отримала депутатський мандат після смерті члена фракції «Голос» Олега Макарова

Президент Володимир Зеленський звільнив Тамілу Ташеву з посади постійного представника президента в анексованому Росією Криму. Про це йдеться в указі №800 від 4 грудня. Тепер вона буде народним депутатом України від партії «Голос».

В указі зазначається, що Ташеву звільнено згідно з поданою нею заявою.

«Звільнити Ташеву Тамілу Равілівну з посади постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим згідно з поданою нею заявою», – йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, 25 листопада Центральна виборча комісія визнала обраною депутаткою Верховної Ради від партії «Голос» на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року представника президента в Криму Тамілу Ташеву, включену до виборчого списку партії під № 26, замість померлого Олега Макарова.

Зеленський призначив постійним представником президента в анексованому Росією Криму Тамілу Ташеву 25 квітня 2022 року, звільнивши з цієї посади Антона Кориневича.

Теги: партії Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Зеленський звільнив представницю президента у Криму Тамілу Ташеву
Зеленський звільнив представницю президента у Криму Тамілу Ташеву
Перший топменеджер, який тікає з «Нафтогазу»
Перший топменеджер, який тікає з «Нафтогазу»
ЗСУ повинні тримати Курщину до інавгурації Трампа? Заява Центру протидії дезінформації
ЗСУ повинні тримати Курщину до інавгурації Трампа? Заява Центру протидії дезінформації
Зеленський назвав напрямки на фронті, які потребують значного посилення
Зеленський назвав напрямки на фронті, які потребують значного посилення
Екснардепка Шкрум отримала посаду в уряді
Екснардепка Шкрум отримала посаду в уряді
Рада скасувала пільги для позбавлених звання Героя України
Рада скасувала пільги для позбавлених звання Героя України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9611
Графіки відключення світла на 4 грудня: дані «Укренерго»
9105
Південна Корея вводить воєнний стан
4478
Втрати ворога станом на 4 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
3877
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3532
Прогноз магнітних бур на 4-6 грудня: якою буде сонячна активність
1702
Сумка Dior спровокувала воєнний стан. Що відбувається у Південній Кореї

Новини

Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
Сьогодні, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
Вчора, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
Вчора, 12:53
Металургійні вантажі є ключовими для Укрзалізниці – GMK Center
Вчора, 12:34

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua