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Помер народний депутат Олег Макаров

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Помер народний депутат Олег Макаров
Нардеп був секретарем комітету з правової політики та членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України»
фото з відкритих джерел

Макаров був обраний до Верховної Ради на виборах у 2019 році від партії «Голос»

Помер народний депутат IX скликання, член фракції «Голос» Олег Макаров. Про це повідомляє Верховна Рада.

«Керівництво Верховної Ради України, її апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова – народного депутата України дев’ятого скликання. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять», – йдеться у повідомленні.

Олегу Макарову було 59 років. Причина смерті не повідомляється.

Макаров народився 24 липня 1965 року в Києві. Закінчив факультет міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відділення «міжнародне право». У 2013 році отримав ступінь MBA в Единбурзькій бізнес-школі, університет Геріот-Ватт.

Макаров був обраний до Верховної Ради на виборах у 2019 році від партії «Голос». Нардеп був секретарем комітету з правової політики та членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України».

Раніше повідомлялося, що на 63-му році життя помер Тарас Процев’ят – український діяч, науковець та народний депутат другого скликання.

До слова, через хворобу на 53-му році життя помер депутат Київської міської ради VII скликання Павло Бригинець.

Теги: Верховна Рада депутат смерть партія Голос

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