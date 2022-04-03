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    Російська версія Вікіпедії визнала перемогу України в «Битві за Київ» (фото)

    Сторінка, присвячена українській перемозі під Києвом&nbsp; &nbsp; - Російська версія Вікіпедії визнала перемогу України в «Битві за Київ» (фото)

    Сторінка, присвячена українській перемозі під Києвом   

    Скріншот wikipedia.org

    Датою визволення Київщини популярна енциклопедія називає 2 квітня

    Поразку військ держави-терориста під Києвом визнала російська Вікіпедія. У статті «Битва за Київ(2022)» там констатували, що «двадцять друга армія світу» разом із вчорашніми цивільними, які вступили в тероборону, прогнали окупантів із Київщини трохи більше ніж через місяць після початку вторгнення та безуспішних спроб Росії оточити українську столицю.

    03042022-07-1

    Датою закінчення «битви за Київ», що завершилася "перемогою України", автори російської Вікіпедії вказали 2 квітня 2022 року. Переконатись у цьому можна на відповідній сторінці, присвяченій «київському наступу» РФ.

    «Битва за Київ — бойові дії Збройних сил Росії та військ Росгвардії проти Збройних сил України, Національної гвардії України та сил територіальної оборони на київському напрямку, що тривало з 25 лютого по 2 квітня 2022 року під час вторгнення російських військ на Україну з території України», - зазначено у статті.

    Нагадаємо, що після вибухів, що пролунали у російському Бєлгороді, в російській Вікіпедії з’явилася стаття про «Бєлгородську народну республіку», але згодом вона була вилучена.

    Тим часом у Росії можуть заблокувати російськомовну Вікіпедію за статтю «Вторжение России на Украину (2022)». Роскомнагляд вже надіслав повідомлення від прокуратури Росії, в якому сказано, що онлайн-енциклопедія розмістила інформацію, яка порушує закони РФ.

    Натомість сили контрпропаганди звернулися до компанії Google із закликом припинити індексацію в пошуковій системі посилань на російськомовний контент, новини, статті, блоги, в яких зустрічається оборот «на Україні».

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    Теги: росія окупанти Київ Google Міноборони війна Україна окупація #stoprussia
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    Російська версія Вікіпедії визнала перемогу України в «Битві за Київ» (фото)