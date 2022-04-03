Російська версія Вікіпедії визнала перемогу України в «Битві за Київ» (фото)

Датою визволення Київщини популярна енциклопедія називає 2 квітня

Поразку військ держави-терориста під Києвом визнала російська Вікіпедія. У статті «Битва за Київ(2022)» там констатували, що «двадцять друга армія світу» разом із вчорашніми цивільними, які вступили в тероборону, прогнали окупантів із Київщини трохи більше ніж через місяць після початку вторгнення та безуспішних спроб Росії оточити українську столицю.

Датою закінчення «битви за Київ», що завершилася "перемогою України", автори російської Вікіпедії вказали 2 квітня 2022 року. Переконатись у цьому можна на відповідній сторінці, присвяченій «київському наступу» РФ.

«Битва за Київ — бойові дії Збройних сил Росії та військ Росгвардії проти Збройних сил України, Національної гвардії України та сил територіальної оборони на київському напрямку, що тривало з 25 лютого по 2 квітня 2022 року під час вторгнення російських військ на Україну з території України», - зазначено у статті.

Нагадаємо, що після вибухів, що пролунали у російському Бєлгороді, в російській Вікіпедії з’явилася стаття про «Бєлгородську народну республіку», але згодом вона була вилучена.

Тим часом у Росії можуть заблокувати російськомовну Вікіпедію за статтю «Вторжение России на Украину (2022)». Роскомнагляд вже надіслав повідомлення від прокуратури Росії, в якому сказано, що онлайн-енциклопедія розмістила інформацію, яка порушує закони РФ.

Натомість сили контрпропаганди звернулися до компанії Google із закликом припинити індексацію в пошуковій системі посилань на російськомовний контент, новини, статті, блоги, в яких зустрічається оборот «на Україні».