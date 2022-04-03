Постійна рада ОБСЄ розгляне російські звірства у Бучі

Засідання стосовно російських злочинів ініціює українська делегація

У зв’язку з масовими вбивствами та тортурами цивільного українського населення, вчиненими російськими військами на Київщині, зокрема, у Бучі, українська делегація ініціювала спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ. Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні.

«Ми звернулися до Польського головування з проханням скликати спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ у зв’язку з масовими вбивствами та тортурами проти цивільного населення, які вчинили російські солдати у містах та селах Київської області, зокрема у Бучі», – сказав співрозмовник агентства.

Як стало відомо раніше, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника.

Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

Сьогодні стало відомо, що після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.