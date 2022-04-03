Президент Євроради доможе зібрати докази звірств росіян у Бучі

Шарль Мішель обіцяє нові санкції проти держави-терориста

Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах. Про це повідомив у Twitter президент Європейської Ради Шарль Мішель. Також він пообіцяв нові санкції через звірства росіян на Київщині.

Шокований приголомшливими фотографіями звірств, скоєних російською армією у звільненій Київській області #BuchaMassacre



ЄС допомагає Україні та НУО зібрати необхідні докази для позовів у міжнародних судах.



Подальші санкції та підтримка ЄС на підході.



Слава Україні! — Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022

«Шокований приголомшливими фотографіями звірств, скоєних російською армією у звільненій Київській області #BuchaMassacre. ЄС допомагає Україні та НУО зібрати необхідні докази для позовів у міжнародних судах. Подальші санкції та підтримка ЄС на підході. Слава Україні!» – написав він.

Нагадаємо, у четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

Раніше міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив, що практично кожен мікрорайон постраждав під час російської окупації.

Зокрема, російсько-окупаційні війська замінували кондитерську фабрику в Бучі, а продукцію отруїли.

Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.