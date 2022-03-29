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    Події в Україні

    Зеленський розповів про ситуацію навколо Києва

    Президент каже, Київщині зараз непросто - Зеленський розповів про ситуацію навколо Києва
    Президент каже, Київщині зараз непросто
    фото: Офіс президента

    ЗСУ просуваються, однак говорити про безпеку в цьому регіоні рано

    Увечері 28 березня президент України оприлюднив традиційне відеозвернення до нації.

    «Сьогодні в нас хороша новина. Наші захисники просуваються на Київщині, повертають контроль над українською територією. Звільнили Ірпінь. Молодці! Вдячний кожному і кожній – усім, хто працював на цей результат. Окупантів відштовхують від Ірпеня. Відштовхують від Києва. Проте все ж зарано говорити про безпеку в цій частині нашої області. Бойові дії тривають», – сказав Зеленський.

    Російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини, мають ресурси й живу силу. Намагаються відновлювати розбиті підрозділи.

    «Рівень їхніх втрат навіть у 90% не є для них аргументом, щоб зупинятися. Сотні й сотні одиниць спаленої та залишеної ворожої техніки не переконують їх, що так буде з кожним», – наголосив він.

    Нагадаємо, на Київщині окупанти накопичують резерви: свіжі дані про ситуацію в регіоні.

    Також Кулеба розповів, які вказівки отримав від президента щодо перемовин із РФ.

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    Теги: росія окупанти війна Ірпінь Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський розповів про ситуацію навколо Києва