Зеленський розповів про ситуацію навколо Києва

ЗСУ просуваються, однак говорити про безпеку в цьому регіоні рано

Увечері 28 березня президент України оприлюднив традиційне відеозвернення до нації.

«Сьогодні в нас хороша новина. Наші захисники просуваються на Київщині, повертають контроль над українською територією. Звільнили Ірпінь. Молодці! Вдячний кожному і кожній – усім, хто працював на цей результат. Окупантів відштовхують від Ірпеня. Відштовхують від Києва. Проте все ж зарано говорити про безпеку в цій частині нашої області. Бойові дії тривають», – сказав Зеленський.

Російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини, мають ресурси й живу силу. Намагаються відновлювати розбиті підрозділи.

«Рівень їхніх втрат навіть у 90% не є для них аргументом, щоб зупинятися. Сотні й сотні одиниць спаленої та залишеної ворожої техніки не переконують їх, що так буде з кожним», – наголосив він.

Нагадаємо, на Київщині окупанти накопичують резерви: свіжі дані про ситуацію в регіоні.

Також Кулеба розповів, які вказівки отримав від президента щодо перемовин із РФ.

Читайте також: