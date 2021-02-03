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    Політика

    Зеленський на рік продовжив безвіз для громадян Британії

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    <p>Безвізовий режим для громадян Британії було запроваджено 31 січня 2020 року</p> - Зеленський на рік продовжив безвіз для громадян Британії

    Безвізовий режим для громадян Британії було запроваджено 31 січня 2020 року

    Скористатися безвізовим режимом зможуть іноземні громадяни, якщо строк їхнього перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів

    Президент Володимир Зеленський продовжив безвізовий режим в'їзду в Україну для громадян Великої Британії до лютого 2022 року.

    Глава держави підписав указ № 28/2021, яким продовжено безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії до 30 січня 2022 року.

    Згідно з указом, скористатися безвізовим режимом зможуть іноземні громадяни, якщо строк їхнього перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

    Безвізовий режим для громадян Британії було запроваджено з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року «з метою розвитку та практичної реалізації принципів партнерства між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії й Північної Ірландії».

    До слова, уряд Британії готує посилення обмежень на кордоні.

    Теги: безвізовий режим Ірландія Велика Британія Володимир Зеленський Україна президент указ
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