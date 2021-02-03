Зеленський на рік продовжив безвіз для громадян Британії

Безвізовий режим для громадян Британії було запроваджено 31 січня 2020 року

Скористатися безвізовим режимом зможуть іноземні громадяни, якщо строк їхнього перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів

Президент Володимир Зеленський продовжив безвізовий режим в'їзду в Україну для громадян Великої Британії до лютого 2022 року.

Глава держави підписав указ № 28/2021, яким продовжено безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії до 30 січня 2022 року.

Згідно з указом, скористатися безвізовим режимом зможуть іноземні громадяни, якщо строк їхнього перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Безвізовий режим для громадян Британії було запроваджено з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року «з метою розвитку та практичної реалізації принципів партнерства між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії й Північної Ірландії».

До слова, уряд Британії готує посилення обмежень на кордоні.