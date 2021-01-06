Український паспорт піднявся в світовому рейтингу

Українці можуть не оформляти візи для поїздок до 130 країн світу

41-е місце України – найвище серед країн СНД

Україна піднялася в міжнародному рейтингу паспортів на 41-е місце. Про це свідчать дані компанії Henley&Partners, яка оновлює Індекс паспортів.

Наразі українці можуть не оформляти візи для поїздок до 130 країн світу. 41-у сходинку рейтингу з Україною розділяє держава Вануату в Океанії.

При цьому у 2020 році Україна займала 43-е місце з показником у 128 країн.

Всього в рейтингу 110 країн. Відзначимо, що місце України – найвище серед країн СНД. Росія, наприклад, займає 50-е з показником у 116 країн. За останні 10 років Україна істотного поліпшила позиції в Індексі. Так, у 2010 році українці могли їздити без віз до 64 країн.

Водночас лідерство за кількістю країн, доступних для безвізового відвідування (191), утримує Японія. Вона знаходиться на першій сходинці рейтингу вже третій рік. Друге місце займає Сінгапур (190), а третє ділять Південна Корея і Німеччина (по 189).

До слова, в Україні від 1 січня подорожчало оформлення біометричних документів.