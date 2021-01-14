  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна розглядає можливість скасувати візи для британців ─ Кулеба

    • Розсилка
    Минулого року посол Великобританії в Україні заявила, що країни почнуть переговори про безвіз через рік - Україна розглядає можливість скасувати візи для британців ─ Кулеба
    Минулого року посол Великобританії в Україні заявила, що країни почнуть переговори про безвіз через рік
    Фото з відкритих джерел

    Скасування віз для Великої Британії може бути з урахуванням її політики мобільності щодо України, – міністр

    Україна розглядає можливість скасувати візи для громадян Великобританії у 2021 році. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter.

    За словами міністра, це може бути зроблено з урахуванням політики мобільності Великобританії щодо України.

    «Ми розглядаємо це (можливість скасування віз для британців, - ред.), з належним урахуванням стратегічного характеру українсько-британських відносин та політики мобільності Великобританії щодо України», ─ написав міністр.

    До слова, минулого року посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Україна та Великобританія почнуть переговори про безвіз через рік.

    Нагадаємо, 8 жотвня 20202 року Україна і Британія підписали стратегічний договір, що замінить угоду про Асоціацію.

    Як повідомлялося, з 1 січня українські товари мають вільний доступ на ринок Великої Британії.

    Теги: безвізовий режим міністр візи посол Велика Британія Україна Twitter Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies