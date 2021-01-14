Україна розглядає можливість скасувати візи для британців ─ Кулеба

Минулого року посол Великобританії в Україні заявила, що країни почнуть переговори про безвіз через рік

Скасування віз для Великої Британії може бути з урахуванням її політики мобільності щодо України, – міністр

Україна розглядає можливість скасувати візи для громадян Великобританії у 2021 році. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter.

За словами міністра, це може бути зроблено з урахуванням політики мобільності Великобританії щодо України.

«Ми розглядаємо це (можливість скасування віз для британців, - ред.), з належним урахуванням стратегічного характеру українсько-британських відносин та політики мобільності Великобританії щодо України», ─ написав міністр.

До слова, минулого року посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Україна та Великобританія почнуть переговори про безвіз через рік.

Нагадаємо, 8 жотвня 20202 року Україна і Британія підписали стратегічний договір, що замінить угоду про Асоціацію.

Як повідомлялося, з 1 січня українські товари мають вільний доступ на ринок Великої Британії.