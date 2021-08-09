На парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі (фото)

На летовищі «Півці», що у передмісті Чернігова, триває активна підготовка до параду

На летовищі «Півці», що у передмісті Чернігова, триває активна підготовка до параду

Після параду 12 бронеавтомобілів «Козак-2» поповнять підрозділи морської піхоти

У військовому параді, який відбудеться у Києві 24 серпня на честь Дня Незалежності, братимуть участь і військовослужбовці 36-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Бєлінського. Морпіхи проїдуть на 12 броньованих автомобілях «Козак-2», які надійшли на озброєння перед початком підготовки до параду. Про це повідомляє АрміяInform.

Морпіхи пройдуть у зведеній механізованій колоні на нових броньованих автомобілях і заради цього почали тренування ще 25 червня, за місяць до події, і з тих пір тренуються щодня.

Уже понад місяць на летовищі «Півці», що у передмісті Чернігова, триває активна підготовка до параду з нагоди 30-ї річниці Незалежності України зведеної механізованої колони. Цього року вона нараховуватиме 24 парадні розрахунки. Всього – близько 300 одиниць техніки та понад тисячу силовиків.

Тренування у Чернігові триватимуть до 7 серпня. Далі колона переміститься у Київ, де продовжить відточувати дії уже під час генеральних репетицій на злітній смузі «Антонова» та безпосередньо на головній вулиці столиці.

Окрім парадного проходження механізованої колони, на День Незалежності буде розгорнута і статична експозиція з новими зразками озброєння та техніки.

Зазначимо, що під час репетицій параду в Києві передбачені масштабні перекриття вулиць. Детальний перелік вулиць, де перекриватимуть або обмежуватимуть рух транспорту під час репетицій параду військ та під час святкових заходів до Дня Незалежності, буде опубліковано додатково.

Раніше повідомлялося, що масштабні репетиції військового параду до 30-ї річниці Дня Незалежності України відбудуться 17, 19 та 21 серпня.

Як відомо, Міноборони опинилося в центрі скандалу через підготовку до параду на День Незалежності. Після публікації фотографій із курсантками, Міністерство звинуватили в сексизмі та висловили обурення тим, що дівчатам доведеться ходити на параді на підборах.

Міністерство оборони розробило новий зразок взуття зі шнурівкою для жінок-військовослужбовиць, що має усунути низку дефектів попередніх стандартів.