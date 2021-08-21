В Одесі відбулася репетиція морського параду до Дня Незалежності (відео)

Окрім кораблів ВМС та ДПС України участь у військово-морському параді візьмуть і кораблі ВМС держав-членів та партнерів НАТО

Під час репетиційних дій була задіяна авіація Повітряних сил ЗСУ та морська авіація ВМС

В Одесі, поблизу пляжу Ланжерон, протягом тижня відбулося кілька репетицій морського параду до Дня Незалежності України.

Як повідомляє пресслужба Міноборони України, під музичний супровід зведеного оркестру 36 окремої бригади морської піхоти та Військової академії Одеси, мешканці й гості міста мали можливість побачити урочисте проходження бойових кораблів і суден, проліт авіації, висадку десанту з середнього десантного корабля «Юрій Олефіренко», приводнення групи спецпризначення на воду з гвинтокрила та поспостерігати та іншими показовими діями військових підрозділів.

Під час репетиційних дій була задіяна авіація Повітряних сил ЗС України та морська авіація ВМС.

У репетиції задіяно понад 20 кораблів та авіація Автор: Телерадіостудія МО України Бриз

«Безумовно, головною метою репетиції є підготовка до належної демонстрації спроможності України захистити свою територіальну цілісність та незалежність», – зазначили в пресслужбі Міноборони.

Урочистий парад ВМС розпочнеться 24 серпня о 10:00 в акваторії моря поблизу пляжу Ланжерон. Очікується, що окрім кораблів ВМС та ДПС України участь у військово-морському параді візьмуть і кораблі ВМС держав-членів та партнерів НАТО.

Нагадаємо, 18 серпня в центрі Києва відбулась перша репетиція військового параду до 30-ї річниці Незалежності. Дивіться фоторепортаж.

Заплановано ще дві репетиції військового параду – 20 та 22 серпня, – під час яких із 15:30 до 01:15 передбачено тимчасове обмеження руху транспорту.

Також 20, 22 та 24 серпня призупинять функціонування паркувальних майданчиків на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Крім того, під час тренувань буде обмежений доступ громадян до окремих територій на Трухановому острові, де буде проводитися артилерійський салют.

На час обмеження руху через проведення у центрі Києва репетиції параду війську будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту.