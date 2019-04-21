Зеленському виписують штраф за те, що показав бюлетень
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Розсилка
В КВЦ «Парковий» прийшла поліція, щоб оштрафувати Володимира Зеленського
Працівники поліції приїхали до кандидата в президенти Володимира Зеленського і складають акт правопорушення стосовно того, що він показав свій бюлетень під час голосування.
Про це повідомили представники команди Зеленського, які транслювали цю подію онлайн.
На даний момент один з поліцейських оформляє протокол, а Зеленський ознайомлюється з нормами закону.
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Нагадаємо, вийшовши з кабіни для голосування, Зеленський показав на камери бюлетень із хрестиком навпроти свого імені.
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Після цього радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк під час брифінгу заявив, що правоохоронці перевірять факт демонстрації кандидатом в президенти свого бюлетеня під час голосування.