Зеленському виписують штраф за те, що показав бюлетень



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В КВЦ «Парковий» прийшла поліція, щоб оштрафувати Володимира Зеленського

Працівники поліції приїхали до кандидата в президенти Володимира Зеленського і складають акт правопорушення стосовно того, що він показав свій бюлетень під час голосування.

Про це повідомили представники команди Зеленського, які транслювали цю подію онлайн.

На даний момент один з поліцейських оформляє протокол, а Зеленський ознайомлюється з нормами закону.

Нагадаємо, вийшовши з кабіни для голосування, Зеленський показав на камери бюлетень із хрестиком навпроти свого імені.

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Після цього радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк під час брифінгу заявив, що правоохоронці перевірять факт демонстрації кандидатом в президенти свого бюлетеня під час голосування.