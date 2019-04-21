Поліція перевірить факт демонстрації Зеленським бюлетеня (фото)



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Володимир Зеленський на виборчій дільниці показав заповнений бюлетень Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Вийшовши з кабіни для голосування, Зеленський показав на камери бюлетень із хрестиком навпроти свого імені

Правоохоронці перевірять факт демонстрації кандидатом в президенти Володимиром Зеленським свого бюлетеня під час голосування. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк під час брифінгу, передає УНН.

«Ми якраз побачили це в ЗМІ. Безумовно, всі ці факти будуть перевірені і буде надана належна правова юридично-правова оцінка», - зазначив він.

Зеленський на виборчій дільниці показав заповнений бюлетень із хрестиком навпроти свого імені. Після того, як журналісти зняли бюлетень кандидата, йому сказали про порушення, пише ТСН. Лише тоді кандидат сховав документ зі словами: «Я не показав. Ви не бачили».

Фото: ТСН

Відповідно до ст.7 закону «Про вибори президента України» голосування на виборах президента є таємним. Згідно з законом, фотографування, відеофіксація будь-яким способом результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення в приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.

При цьому начальник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко додав, що під час голосування у І турі виборів президента України 31 березня були складені декілька адмінпротоколів на кандидатів за аналогічними порушеннями.

Як повідомляв «Главком», Володимир Зеленський з дружиною Оленою проголосували у другому турі виборів президента України на дільниці у Коледжі морського і річкового флоту в Оболонському районі Києва.

Нагадаємо, у неділю, 21 квітня, в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.