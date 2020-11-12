Зеленський отримав текст судового рішення про е-декларування до його публікації

Представник Зеленського в суді заперечує, що президент знав про вказане рішення заздалегідь

Текст скандального рішення Конституційного суду України (КСУ) про е-декларування був в Офісі президента вже 27 жовтня, тобто в день ухвалення рішення.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив представник президента у КСУ Федір Веніславський.

«Я вам відкрию таємницю, що оскільки рішення вже було проголосоване, то деякі судді поділилися тим, про що в ньому йшлося, і ми розуміли, що рішення вже є необґрунтованим, і що вже така реакція є абсолютно справедливою і абсолютно правомірною», – сказав Веніславський.

Водночас представник Зеленського в суді заперечує, що президент знав про вказане рішення заздалегідь.

Веніславський почав розуміти, що таке рішення буде ввечері 26 жовтня, «коли на сайті Конституційного суду з'явилося (абсолютно раптово і всупереч всім положенням закону про Конституційний суд та регламенту) питання про розгляд закону».

Представник президента також розповів, що особисто сказав главі державі про те, що судді ухвалили відповідне рішення.

«Сказати, що президент був розлючений – це взагалі нічого не сказати. Тому що він чудово зрозумів, що йдеться про системний наступ з боку Конституційного суду на всю систему антикорупційних органів», – сказав Веніславський.

До слова, суддя Конституційного суду і доповідач у резонансній справі Ігор Сліденко заявив, що президент відмовляє йому в охороні.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.

28 жовтня НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Також судді вважають, що антикорупційна і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Також нагадаємо, що очільник Конституційного суду не збирається йти у відставку.

30 жовтня біля Конституційного суду України відбулася акція протесту через скандальне скасування суддями е-декларацій.