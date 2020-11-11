Стала відома середня зарплата судді Конституційного суду

У державному бюджеті на 2020 рік було передбачено фінансування Конституційного суду у розмірі 314,5 млн грн

На виплату зарплати одного судді Конституційного суду України (КСУ) за 10 місяців 2020 року було витрачено близько 2,5 млн грн, а середній розмір винагороди судді КС становить 254 тис. грн на місяць.

Про це повідмоляє пресслужба КСУ.

«За 10 місяців 2020 року на виплату зарплати одного судді Конституційного суду України витрачено близько 2,5 мільйона гривень. Середній розмір винагороди судді Конституційного суду України – 254 тисячі гривень на місяць», – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що у державному бюджеті на 2020 рік було передбачено фінансування Конституційного суду у розмірі 314,5 млн грн, але не можна просто розділити цю суму на 15 суддів.

У судовій установі пояснюють, що видатки Конституційного суду – це не лише винагорода суддів, а й видатки на забезпечення організаційного, аналітичного, юридичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення, тобто здійснення конституційної юрисдикції в Україні.

Водночас, коментуючи інформацію про те, що нібито суддя КСУ коштує для нашої держави більше 21 мільйона грн, а суддя має зарплату в понад 400 тис. грн, великий штат помічників – більше ніж 20 осіб на кожного суддю, а також значний автопарк, у КСУ відзначили, що відповідно до статті 30 Закону «Про КСУ» суддя КС має двох наукових консультантів і помічника, посади яких належать до посад патронатної служби.

«Інше не передбачено, так як і не передбачений автопарк. За суддею Конституційного суду України закріплений один службовий автомобіль», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, 28 жовтня 2020 року Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

30 жовтня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Зокрема, в ньому він пропонує звільнити суддів Конституційного суду та призначити новий його склад.

Європарламент заявив, що підтримує законодавчу ініціативу Зеленського про відновлення доброчесності судочинства КСУ.

2 листопада спікер Дмитро Разумков запропонував механізм повернення е-декларування в його первісному вигляді без перезавантаження КС. Вже після цього Кабмін протягом двох місяців внесе до парламенту пропозиції щодо врегулювання питань, які порушили своїм рішенням судді КС.

Комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова як найбільш компромісний, а законопроект президента Володимира Зеленського відхилили як неконституційний.