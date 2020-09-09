Зеленський пояснив, чому перед виборами активізував свої поїздки регіонами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В останній місяць Володимир Зеленський активно їздить українськими регіонами

Зеленський зазначив, що буде їздити регіонами України «скільки його вистачить»

Президент України Володимир Зеленський має намір їздити з робочими візитами до регіонів, адже хоче особисто перевірити, як споруджуються дороги та як збудовані школи та садки, бо відповідальний за це.

Про це глава держави заявив під час поїздки до Сумської області.

Глава держави зазначив, що хоче на власні очі бачити, якої якості споруджуються дороги, як побудовані школи та садки, на які виділяють бюджетні кошти, чи забезпечені ці заклади всім необхідним.

«Скільки мене вистачить, стільки я буду їздити, буду перевіряти. Подобається це комусь чи ні... Мені потім тримати відповідь перед людьми», – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський вважає головним своїм повноваженням нести відповідальність за те, що відбувається в країні, та дотримувати слова перед українським народом.

«Згідно з Конституцією, мене обрав народ України, і я відповідальний за те, що будується в країні. Так, це не мої повноваження, але я хочу відповідати за те, що у нас відбувається. І це найголовніше повноваження президента», – наголосив Зеленський.

В останній місяць Зеленський активно їздить українськими регіонами. 28 серпня він був на Черкащині, а 27 серпня президент перебував у Кіровоградській області.

26 серпня Зеленський перебував з робочим візитом на Дніпропетровщині. У Кривому Розі Зеленський приїхав на футбольний матч, який майже на годину було затримано, оскільки президент мав вдарити по м'ячу першим, але запізнювався. Перед цим Зеленський у Дніпрі сходив у McDonald`s. Крім того, охорона Зеленського у Дніпрі зламала ребро активістці. Активістка намагалася ближче підійти до президента, щоб поставити кілька запитань.

Перед цим у Зеленського було турне по півдню України — президент провів робочу поїздку у Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області.

У школі-інтернат в Миколаєві Зеленський пограв у баскетбол, на Херсонщині приміряв на себе роль листоноші, а в Запоріжжі (на Хортиці) погодився на небезпечний трюк. Артисти кінного театру на Хортиці розрубали огірок на долоні глави держави.

Читайте також: