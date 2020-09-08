МОЗ до кінця вересня визначить, що робити з медичною реформою – Зеленський



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Володимир Зеленський заявив, що МОЗ має до кінця вересня презентує формат продовження медреформи

Влада виявила медичні заклади, які «внаслідок реформи системи охорони здоров’я були на межі закриття»

Міністерство охорони здоров’я України має до кінця вересня презентувати формат продовження медичної реформи або її зміни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в Житомирській області.

За словами глави держави, українська влада виявила медичні заклади, які «внаслідок реформи системи охорони здоров’я, запровадженої попереднім керівництвом держави, були на межі закриття».

Ці медзаклади заново відкривали, ремонтували та обладнували, наголосив Зеленський.

«Десь закривається тубдиспансер, десь – психіатрична лікарня. Тому ми відслідковуємо. Багато зупинили закриття таких медичних закладів. Щось не побачив МОЗ – і це правда. Все буде аналізуватися: все, що потрібно відкрити, добудувати, доремонтувати, доставити обладнання – поставлено міністру охорони здоров’я завдання. Він повинен це зробити», – сказав президент.

Крім того, зазначив президент, Міністерство охорони здоров'я має до кінця вересня презентувати формат продовження медреформи або її зміни.

«Плюси є – вони на поверхні. Але є й багато мінусів. Тому плюси треба залишити, мінуси треба прибрати – звичайна арифметика», – переконаний Зеленський.

1 квітня 2020 року в Україні стартував другий етап медичної реформи. Заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану чи вузькоспеціалізовану медичну допомогу, повинні працювати за принципом «гроші за пацієнтом».

4 травня президент України Володимир Зеленський закликав МОЗ доопрацювати медичну реформу.

Наступного дня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що його відомство збирається виправляти помилки планування медреформи. Він заявив, що «медреформа у тому вигляді, в якому ми її отримали, означає звільнення близько 50 тисяч медичних працівників, закриття 332 лікарень – усе це через дефіцит фінансування».

За його словами, дефіцит фінансування спостерігається у 984 лікарнях із 1747.