Зеленський призначив нового голову Чернігівської ОДА замість дружини Хомчака

Анна Коваленко пішла з посади «згідно з поданою нею заявою»

Президент України Володимир Зеленський призначив В’ячеслава Чауса головою Чернігівської обласної державної адміністрації. Відповідний указ №343/2021 від 4 серпня опублікований на сайті глави держави.

«Призначити Чауса В’ячеслава Анатолійовича головою Чернігівської обласної державної адміністрації», – зазначається в документі.

Попередньо указом №342/2021 президент звільнив Анну Коваленко, дружину вже ексголовнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, з посади голови Чернігівської ОДА «згідно з поданою нею заявою».

Зазначимо, 28 липня уряд погодив звільнення дружини Хомчака з посади глави Чернігівської ОДА.

Під час представлення Чаус розповів, що народився і виріс у Чернігові. Він зазначив, що останні шість років працював в компанії «Укргазвидобування» на посадах директора за напрямком, а зараз заступником генерального директора.

Як повідомлялося, у жовтні 2020 року Володимир Зеленський представив голову Чернігівської обласної державної адміністрації 29-річну Анну Коваленко, яка є дружиною колишнього головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака. Коваленко також є головою всеукраїнської ГО «39 жіноча сотня Самооборони Майдану» і координаторкою ГО «Антикорупційний рух України».

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде у відставку та переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО. На місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ».

Згодом звільнений Хомчак прокоментував свій конфлікт із міністром оборони Тараном.