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    Зеленський призначив нового голову Чернігівської ОДА замість дружини Хомчака

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    Новим очільником Чернігівської обласної державної адміністрації став топменеджер &laquo;Укргазвидобування&raquo; В&rsquo;ячеслав Чаус - Зеленський призначив нового голову Чернігівської ОДА замість дружини Хомчака
    Новим очільником Чернігівської обласної державної адміністрації став топменеджер «Укргазвидобування» В’ячеслав Чаус
    Фото: viacheslav.chaus / Facebook

    Анна Коваленко пішла з посади «згідно з поданою нею заявою»

    Президент України Володимир Зеленський призначив В’ячеслава Чауса головою Чернігівської обласної державної адміністрації. Відповідний указ №343/2021 від 4 серпня опублікований на сайті глави держави.

    «Призначити Чауса В’ячеслава Анатолійовича головою Чернігівської обласної державної адміністрації», – зазначається в документі.

    Попередньо указом №342/2021 президент звільнив Анну Коваленко, дружину вже ексголовнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, з посади голови Чернігівської ОДА «згідно з поданою нею заявою».

    Зазначимо, 28 липня уряд погодив звільнення дружини Хомчака з посади глави Чернігівської ОДА.

    Під час представлення Чаус розповів, що народився і виріс у Чернігові. Він зазначив, що останні шість років працював в компанії «Укргазвидобування» на посадах директора за напрямком, а зараз заступником генерального директора.

    Як повідомлялося, у жовтні 2020 року Володимир Зеленський представив голову Чернігівської обласної державної адміністрації 29-річну Анну Коваленко, яка є дружиною колишнього головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака. Коваленко також є головою всеукраїнської ГО «39 жіноча сотня Самооборони Майдану» і координаторкою ГО «Антикорупційний рух України».

    Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде у відставку та переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО. На місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ».

    Згодом звільнений Хомчак прокоментував свій конфлікт із міністром оборони Тараном.

    Теги: місцева влада кадрові зміни Чернігівщина Володимир Зеленський Чернігів президент указ
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    Зеленський призначив нового голову Чернігівської ОДА замість дружини Хомчака