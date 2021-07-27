Звільнений Хомчак прокоментував свій конфлікт із міністром оборони Тараном

Хомчак зазначив, що система має працювати незалежно від особистості

Звільнений Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак прокоментував свій конфлікт із міністром оборони Андрієм Тараном. Про це йдеться в його заяві на Facebook-сторінці Генеральний штаб ЗСУ.

Реформи ніколи не відбувалися безболісно, особливо коли це стосується розмежування повноважень та усунення дублювання функцій між Збройними Силами і Міноборони. В умовах протидії російській агресії проведення реформ ускладнювалося і внутрішнім спротивом, і спробами дискредитації мене та інших командирів. Попри перешкоди, досягнуто позитивних результатів. Запроваджені зміни незворотні на шляху до євроатлантичної інтеграції України», - йдеться в заяві.

Хомчак зазначив, що система має працювати незалежно від особистості.

Сталися докорінні зрушення, які дозволять працювати без втручання «в ручному режимі». Коли йшов на посаду, не тішив себе ілюзіями щодо складнощів. Чітко усвідомлював свої завдання і відповідальність та що потрібно зробити. Було проаналізовано стан забезпечення Збройних Сил. Нарощено організацію підготовки військ за стандартами НАТО, продовжено впровадження досвіду, набутого під час проведення АТО/ООС, вдосконалено навчально-матеріальну базу. На належному рівні забезпечено безпеку арсеналів, баз і складів ЗС України.

Поглиблено співробітництво у сфері оборони щодо входження до Євроатлантичної системи колективної безпеки», - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про конфлікт міністра оборони Андрія Тарана та головнокомандуючого ЗСУ Руслана Хомчака.

Якщо Тарана вважають людиною Єрмака, то Хомчак – «людина» Коломойського. За чутками, саме цей відомий олігарх посприяв його призначенню на початку каденції Володимира Зеленського. Той таки Бутусов розповідає, що на останніх «шашликах» з журналістами президенту поставили питання про тертя між цими двома фігурантами. І в режимі off the records глава держави буцімто сказав таке: «дідусі просто з'ясовують стосунки, вони ж військові, люблять посперечатися», але «у мене в кабінеті вони розмовляють один з одним і цього достатньо».

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде у відставку, переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО. На місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ».

Напередодні Зеленський звільнив низку високопосадовців СБУ та пояснив причини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, а на його місце він призначив Олександра Литвиненка – генерал-майора запасу та директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Згодом Офіс президента прокоментував зміну керівника Служби зовнішньої розвідки.