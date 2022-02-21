Зеленський сьогодні звернеться до українців

Володимир Зеленський сьогодні виступить з відеозверненням після засідання РНБО

Звернення буде зроблено на тлі визнання Росією так званих ЛДНР

Президент України Володимир Зеленський сьогодні виступить з відеозверненням після засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Про це повідомив журналістам прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

Він уточнив, що Звернення буде зроблено на тлі визнання Росією так званих ЛДНР.

Зазначимо, у ці хвилини в Офісі президента триває засідання РНБО, на якому обговорюється рішення президента РФ Володимира Путіна визнати «ДНР» та «ЛНР».

До слова, Джонсон назвав «поганим знаком» рішення Путіна визнати «ЛДНР».

Сьогодні Bloomberg повідомив про санкції Євросоюзу у разі визнання Росією незалежності «ДНР» та «ЛНР». Також Польща ініціювала терміновий саміт ЄС та нові санкції проти Росії

До цього лідери ЄС назвали дії Путіна кричущим порушення.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

Повідомлялося, що Путін записав підписання указів про визнання «ЛДНР» заздалегідь.