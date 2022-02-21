Bloomberg повідомив про санкції Євросоюзу у разі визнання Росією незалежності «ДНР» та «ЛНР»

У ЄС підготовлено різні пакети санкцій на випадок різних сценаріїв

Країни Євросоюзу запропонували запровадити санкції проти Росії у разі визнання незалежності «ДНР» та «ЛНР», повідомляє Bloomberg.

Агентство зазначає, що ЄС, швидше за все, погодиться на деякі обмежувальні заходи, оскільки цей крок розглядатиметься як порушення Мінських мирних угод.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що країни Євросоюзу «єдиним фронтом» відреагують на визнання Росією незалежності «ДНР» та «ЛНР». Він додав, що запропонує раді ЄС запровадити санкції проти Москви.

«Ми розуміємо, що фінальне рішення ще не ухвалене. Ми закликаємо президента Путіна дотримуватися міжнародного права та мінських угод і не визнавати Луганську та Донецьку області», – сказав Боррель.

Дипломат зазначив, що у ЄС підготовлено різні пакети санкцій на випадок різних сценаріїв.

При цьому країни ЄС поки що не домовилися про те, які саме обмеження буде введено, сказали джерела Bloomberg.

Один із співрозмовників агентства заявив, що Євросоюз зазвичай відповідає на порушення норм міжнародного правопорядку суворими покараннями. При цьому інше джерело стверджує, що в блоці поки що немає єдиної думки про те, які дії Москви крім повноцінного вторгнення призведуть до санкцій.

Зауважимо, дещо раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що підпише указ про визнання «ЛНР» і «ДНР». Він заявив це під час телефонних переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Як відомо, Зеленський після Радбезу Росії скликав термінове засідання РНБО. Воно розпочалося 21 лютого о 20:00.

Зазначимо, за годину до наради Радбезу ватажки бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили про визнання «незалежності республік». Також стало відомо, що після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія.

Як відомо, всі доповідачі на засіданні Ради безпеки РФ скаржились Путіну на начебто небажання України виконувати Мінські угоди та казали, що «Донбас Україні не потрібен».

Також головний розвідник Путіна «проговорився», що «Л/ДНР» приєднають до Росії (відео).