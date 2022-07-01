Зеленський, Стефанчук та Шмигаль підписали заяву щодо членства України в ЄС

«Заява є сигналом єдності всіх гілок влади»

Президент Володимир Зеленський, голова парламенту Руслан Стефанчук і премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час пленарного засідання Верховної Ради підписали спільну заяву щодо стратегічної мети України – повноцінного членства в ЄС.

Зеленський зазначив, що заява є сигналом єдності всіх гілок влади та свідченням рішучості в досягненні стратегічної мети України, а саме – повноцінного членства у Європейському Союзі.

«Підписання цієї заяви має значення те саме, що і підписання заявки на вступ на пʼятий день війни. Ми йшли до кандидатства 115 днів. І шлях до членства не має тривати десятиліття», – зазначив Зеленський.

Президент закликав ідеально зробити свою частину роботи, аби колеги в ЄС могли консолідовано й швидко ухвалити історичне рішення.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський сьогодні виступив на пленарному засіданні Верховної Ради.

Також в парламенті виступила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 23 червня, лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові. Також Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Резолюцію підтримали 529 євродепутатів.

Як повідомлялося, глава Європейської ради Шарль Мішель висловив впевненість, що сьогодні лідери Європейського Союзу офіційно нададуть Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.