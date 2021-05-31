Членом наглядової ради «Нафтогазу» призначили заступницю Єрмака

Свириденко була обрана як представник держави в наглядовій раді компанії

У понеділок, 31 травня, Кабінет Міністрів України призначив нового члена наглядової ради «Нафтогаз Україна». Ним стала заступниця керівника офісу президента Юлія Свириденко. Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

Свириденко була обрана як представник держави в наглядовій раді компанії. Вона буде перебувати на даній посаді до прийняття Кабміном нових кадрових рішень, але не більше ніж один рік.

Зазначимо, що Свириденко обіймає посаду заступника керівника офісу президента. Раніше працювала в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на посадах заступника міністра та першого заступника міністра, виконувала обов'язки голови Чернігівської ОДА.

Тим часом, сьогодні стало відомо, що колишня депутатка Верховної Ради та ексрадниця прем’єр-міністра Олексія Гончарука з міжнародних питань Світлана Заліщук призначена радницею голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

У травні Кабмін переобрав наглядову раду «Нафтогазу».