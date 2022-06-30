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    Новини

    Знищений міст під Києвом: поліція назвала маршрут об'їзду

    На мосту під час вибуху був автомобіль - Знищений міст під Києвом: поліція назвала маршрут об'їзду
    На мосту під час вибуху був автомобіль
    фото: Кирило Тимошенко/Telegram

    Рух транспорту через міст тимчасово неможливий

    Рух транспорту мостом через річку Ірпінь біля села Демидів Київської області перекрито. Правоохоронці назвали шлях об'їзду. Про це повідомила Патрульна поліція України у Telegram.

    Зазначається, що легковий транспорт може об'їхати знищений міст дорогою M-07 Київ - Ковель.

    При цьому вантажним автомобілям масою понад 10 тонн слід скористатися альтернативним маршрутом об'їзду.

    Служба автомобільних доріг у Київській області оприлюднила схему об’їзду пошкодженої ділянки.

    Раніше стало відомо, що блискавка пошкодила міст біля с. Демидів. За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна, яка здетонувала і пошкодила міст. Крім того, на мосту знаходилась машина.

    Київська обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок вибуху одна людина загинула, двоє поранено.

    Як повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області, перекрито рух транспорту в обидва напрямки на автодорозі Київ – Іванків поблизу села Демидів.

    Теги: росія окупанти Київ війна Ірпінь Україна поліція транспорт окупація #stoprussia
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    Знищений міст під Києвом: поліція назвала маршрут об'їзду