Знищений міст під Києвом: поліція назвала маршрут об'їзду

На мосту під час вибуху був автомобіль

Рух транспорту через міст тимчасово неможливий

Рух транспорту мостом через річку Ірпінь біля села Демидів Київської області перекрито. Правоохоронці назвали шлях об'їзду. Про це повідомила Патрульна поліція України у Telegram.

Зазначається, що легковий транспорт може об'їхати знищений міст дорогою M-07 Київ - Ковель.

При цьому вантажним автомобілям масою понад 10 тонн слід скористатися альтернативним маршрутом об'їзду.

Служба автомобільних доріг у Київській області оприлюднила схему об’їзду пошкодженої ділянки.

Раніше стало відомо, що блискавка пошкодила міст біля с. Демидів. За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна, яка здетонувала і пошкодила міст. Крім того, на мосту знаходилась машина.

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок вибуху одна людина загинула, двоє поранено.

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області, перекрито рух транспорту в обидва напрямки на автодорозі Київ – Іванків поблизу села Демидів.