Колишній генсек НАТО очолить роботу групи з гарантій безпеки України у Києві

Андерс Фог Расмуссен 1 липня представить перших учасників групи з гарантій безпеки України

У Києві планується запуск роботи консультаційної групи з гарантій безпеки України. Для реалізації проєкту до нашої країни 1 липня прибуде колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. Про це заявив на брифінгу у Києві голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, країни G7 «готові приєднатися до створення системи постійних гарантій безпеки для України, посилення її стійкості та запобігання спробам повторної агресії з боку Росії».

«Саме це коло питань, над якими працюватиме консультаційна група під нашим спільним керівництвом з паном Расмуссеном, колишнім Генеральним секретарем НАТО. До речі, 1 липня він має відвідати Київ, щоб запустити роботу групи та представити її перших учасників», – сказав Єрмак.

Голова Офісу президента уточнив, що нашій країні «потрібні не запевнення, а відповідним чином ратифіковані гарантії безпеки».

«Це комплекс заходів, який передусім передбачає забезпечення обороноздатності та відновлення військово-технічного потенціалу України, максимальну інтеграцію України до міжнародних політичних та економічних форматів, тривалих ефективних санкцій проти Росії, які унеможливлять відновлення її військової могутності для нової спроби агресії», – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, Міжнародна робоча група на чолі з Андрієм Єрмаком та Майклом Макфолом щодо санкцій проти Росії представила Дорожню карту індивідуальних санкцій. Документ окреслює завдання таких санкцій, принципи їх застосування, детально визначає всі категорії осіб, щодо яких мають бути запроваджені персональні санкції, а також пропонує стратегію щодо посилення санкційного тиску.

Додамо, як зазначив раніше колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, Північноатлантичний альянс зробив першу помилку ще у 2008 році, не окресливши чіткого шляху вперед для Грузії та України. Також НАТО зробило помилку в 2014 році після незаконної анексії Росією Криму, коли було запроваджено певні санкції, але це були м’які санкції.