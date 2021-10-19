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    Зеленський вважає, що Рада вирішить колізію щодо підписання закону про олігархів

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    Зеленський вважає, що Рада вирішить колізію щодо підписання закону про олігархів
    Фото: president.gov.ua

    Зеленський наголосив, що потрібно буде ще проводити подальшу законотворчу роботу в напрямку деолігархізації

    Президент Володимир Зеленський сподівається, що Верховна Рада швидко, упродовж двох тижнів вирішить юридичну колізії щодо підписання закону про олігархів і передасть на підпис йому. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV у межах програми «Свобода слова».

    «Її (колізію – ред.) вирішать у Верховній Раді України згідно з чинним законодавством і регламентом. Дуже швидко це буде зроблено, упродовж двох тижнів», - сказав глава держави.

    Зеленський наголосив, що цього законопроєкту ще недостатньо, потрібно буде ще проводити подальшу законотворчу роботу в напрямку деолігархізації, однак наголосив, що саме вказаний закон є рамковим і основним.

    Нагадаємо, за ініціативою голови Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо відбулася його телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським.

    23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

    Згодом Разумков пояснив, чому він не підписує закон про олігархів.

    А нещодавно Разумков розповів, як стане кісткою поперек горла Зеленського.

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    Теги: Верховна Рада олігархи закон Володимир Зеленський
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    Зеленський вважає, що Рада вирішить колізію щодо підписання закону про олігархів