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    Зеленський розповів, коли оберуть керівника Антикорупційної прокуратури

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    Конкурс з обрання керівника Антикорупційної прокуратури стартував іще наприкінці січня - Зеленський розповів, коли оберуть керівника Антикорупційної прокуратури
    Конкурс з обрання керівника Антикорупційної прокуратури стартував іще наприкінці січня
    Фото: slovoidilo.ua

    Зеленський переконаний, що незабаром буде завершено конкурс з обрання нового керівника САП

    Президент Володимир Зеленський переконаний, що найближчим часом антикорупційні органи України відновлять свою роботу у повному обсязі, а також пришвидшиться реалізація судової реформи та відбудеться перезавантаження Конституційного Суду. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV у межах програми «Свобода слова».

    Зеленський розповів, що найближчим часом будуть здійснені кроки у напрямку повної реалізації антикорупційної реформи.

    «Є виклики, певні гальмування, однак сьогодні, при деяких змінах у керівництві Верховної Ради ми пришвидшимо голосування у другому читанні закону про Національне антикорупційне бюро», – сказав він.

    Президент висловив упевненість, що за умови злагодженої роботи депутатів закон буде ухвалено на найближчому пленарному тижні.

    Крім того, Володимир Зеленський переконаний, що незабаром буде завершено конкурс з обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

    «Ми трішки попрацювали, і я думаю, що найближчими днями ця Комісія (Комісія з обрання керівника САП. – Ред.) збереться. Також у нас буде завершено конкурс, і ми нарешті отримаємо прокурора САП», – зазначив президент.

    Раніше стало відомо, що Європейський Союз та Сполучені Штати Америки дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Україні. Про це ідеться в заяві Посольства США в Україні.

    Зазначається також, що цей орган є вирішальним у боротьбі з корупцією на високому рівні.

    Нагадаємо, наприкінці січня стартував конкурс з обрання керівника Антикорупційної прокуратури.

    Тим чаасом колишній генпрокурор Рябошапка заявляє, що обрання керівника САП йде з порушенням закону.

    Заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року. У фейсбуці він опублікував копію наказу генерального прокурора Ірини Венедіктової, згідно з яким із цього ж дня Холодницький звільнений «у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням».

    Раніше генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у численних порушеннях.

    Тоді в Антикорупційній прокуратурі різко відповіли на критику Венедіктової. У САП наголосили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.

    Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолював із моменту її створення в 2015 році.

    Теги: Генпрокурор конкурс САП Володимир Зеленський Назар Холодницький звільнення
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    Зеленський розповів, коли оберуть керівника Антикорупційної прокуратури